Il National Videogame Museum celebra le architetture impossibili di Monument Valley

National Videogame Museum ha deciso di dedicare una mostra alle architetture impossibili di Monument Valley , la serie di puzzle game di ustwo games celebrata per il suo stile visivo. La mostra unisce la visione creativa di ustwo games con l'esperienza dell'istituzione museale, offrendo un'esperienza unica che celebra l'arte, il design e l'impatto culturale della trilogia.

Monument Valley: The Trilogy

Monument Valley: The Trilogy celebra i videogiochi come forma d'arte, offrendo approfondimenti sulle architetture dei giochi, sulla loro colonna sonora e sul modo in cui raccontano le loro storie.

Il primo Monument Valley fu pubblicato nel 2014 per sistemi mobile, seguito nel 2017 da Monument Valley 2 e nel 2024 da Monument Valley 3. Attualmente l'intera trilogia è disponibile su mobile, console e PC.

La mostra invita i visitatori a interagire con il mondo di Monument Valley in modi nuovi, evidenziando come il game design, l'arte visiva e la narrazione si combinino per creare una delle serie di giochi più riconoscibili dell'ultimo decennio.

Uno dei punti centrali dell'esposizione sarà un'imponente installazione con modelli 3D che rappresentano uno dei livelli labirintici di Monument Valley. Questa installazione sarà accompagnata da Building the Impossible: The Making of Monument Valley 3, un video dietro le quinte che offre uno sguardo intimo al processo creativo dietro l'ultimo capitolo della serie e agli sforzi condivisi per dare vita al suo mondo per i visitatori del museo.

Durante il periodo festivo, i visitatori saranno incoraggiati a immergersi nel mondo di Monument Valley grazie a un'ampia selezione di attività a tema, come progettare puzzle geometrici e personaggi ispirati a Monument Valley o rilassarsi in un angolo per la lettura con libri e puzzle basati sulle illusioni ottiche.

Se voleve vedere la mostra, potete recarvi al National Videogame Museum di Sheffield, tra il 19 dicembre 2025 e il 4 gennaio 2026.