WhatsApp: quante novità prima di Natale! Messaggi post-chiamata, Stati più interattivi e ancora più IA

L'ultimo aggiornamento di WhatsApp introduce i messaggi vocali e video dopo le chiamate perse, miglioramenti alle videochiamate, nuove funzioni IA e altro ancora.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   15/12/2025
WhatsApp

WhatsApp continua a evolversi e, con un aggiornamento rilasciato in prossimità delle festività, introduce una serie di novità pensate per rendere la comunicazione più immediata, personale e fluida. Tra le funzioni più interessanti spicca la possibilità di lasciare messaggi vocali o video dopo una chiamata senza risposta, una soluzione che semplifica notevolmente il modo di comunicare quando il destinatario non è disponibile.

Quando una chiamata non riceve risposta, l'app mostra ora un pulsante di registrazione direttamente dalla schermata della chiamata. Con un semplice tocco, l'utente può registrare un breve messaggio vocale o un video, che viene inviato automaticamente nella chat del contatto

Emoji, intelligenza artificiale e videochiamate, tutte le novità di WhatsApp

Le novità non si fermano alle chiamate individuali. Durante le chat vocali di gruppo, gli utenti possono ora reagire in tempo reale utilizzando le emoji. Nelle videochiamate, invece, l'interfaccia evidenzia automaticamente la persona che sta parlando, migliorando la comprensione e il coinvolgimento di tutti i partecipanti.

WhatsApp chiude le porte a ChatGPT e Copilot: dal 2026 rimarrà solo Meta AI WhatsApp chiude le porte a ChatGPT e Copilot: dal 2026 rimarrà solo Meta AI

Un altro ambito fortemente potenziato riguarda i contenuti multimediali e l'intelligenza artificiale. WhatsApp ha ampliato le funzionalità di Meta AI, introducendo strumenti avanzati per la creazione di immagini più dettagliate e creative. Inoltre, qualsiasi immagine può essere trasformata in una breve animazione: basta condividere la foto con l'IA e richiedere l'animazione tramite un semplice comando testuale. Il risultato può essere inviato direttamente in chat.

WhatsApp migliora anche gli Stati, i Canali e la versione desktop

Anche su desktop arrivano miglioramenti concreti, come una nuova sezione media che raccoglie documenti, link e file multimediali in un unico spazio, facilitando la ricerca dei contenuti. Le anteprime dei link sono state rese più pulite, con URL accorciati per mantenere ordinata la visualizzazione delle chat. Grande attenzione è stata riservata anche agli Stati e ai Canali.

Fonte: WABetaInfo
Sono stati introdotti adesivi interattivi, reazioni personalizzabili, domande e persino testi musicali sovrapposti a foto e video. Gli utenti possono ricevere risposte private alle domande pubblicate negli Status, gestendole in una sezione dedicata e condividendole eventualmente in forma anonima. L'aggiornamento è in distribuzione graduale su iOS, Android e desktop.

#Tecnologia
