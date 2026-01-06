Corsair al CES 2026 rilancia sulle periferiche: mouse ultraleggeri, tastiere magnetiche e l’integrazione Stream Deck

Al CES 2026, Corsair sceglie di parlare soprattutto a chi il gaming lo vive in modo competitivo, ma senza limitarsi al solito "più veloce è meglio". Le novità presentate a Las Vegas raccontano una strategia chiara: affinare l'input, ridurre ogni possibile frizione tra giocatore e sistema e, allo stesso tempo, semplificare la gestione di un ecosistema sempre più complesso fatto di app, overlay e dispositivi esterni.

Mouse e superfici: leggerezza estrema e controllo costante

Il cuore dell'annuncio è rappresentato dai nuovi SABRE v2 PRO CF e SABRE v2 PRO MG, due evoluzioni dello stesso mouse pensate per chi pretende il massimo in termini di reattività. La differenza non è solo estetica: fibra di carbonio da un lato e lega di magnesio dall'altro raccontano due filosofie diverse, ma entrambe orientate a ridurre il peso al minimo senza sacrificare rigidità e precisione. Il dato interessante non è tanto il numero sulla bilancia, quanto il fatto che Corsair continui a spingere sull'hyper-polling fino a 8.000 Hz anche in wireless, segno che la latenza resta una priorità assoluta.

I nuovi mouse Corsair

Accanto ai mouse arriva anche il nuovo MM PRO Control, un tappetino che punta meno sull'effetto "speed" e più su una superficie prevedibile e stabile. È una scelta coerente con un approccio da eSport, dove la costanza del tracciamento conta quanto la velocità pura e dove anche il comfort del polso diventa parte integrante della prestazione.