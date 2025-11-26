WhatsApp chiude le porte a ChatGPT e Copilot: dal 2026 rimarrà solo Meta AI

Cosa cambia per gli utenti di ChatGPT (e Copilot)?

OpenAI aveva annunciato l'addio qualche settimana fa, mentre Microsoft ha comunicato la decisione in questi giorni. Entrambi hanno chiarito che la causa è direttamente collegata all'aggiornamento dei termini imposto da Meta. Fino al 15 gennaio 2026 i bot rimarranno attivi, ma dopo quella data non sarà più possibile utilizzarli.

Gli utenti di ChatGPT hanno la possibilità di collegare l'account personale al proprio WhatsApp, così da sincronizzare e conservare la cronologia delle conversazioni. Una possibilità che non sarà invece disponibile per gli utenti di Copilot, i quali rischiano di perdere la memoria dei propri thread una volta disattivato il servizio.