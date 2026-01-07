Wi-Fi 8 è così veloce che è arrivato al CES 2026 prima che il mondo potesse passare davvero al Wi-Fi 7

Wi-Fi 8 non nasce però per spingere ulteriormente i valori di picco della velocità, ma per rendere le connessioni più stabili, efficienti e affidabili in scenari reali, soprattutto con molti dispositivi collegati e in movimento.

A pochi anni dall'introduzione del Wi-Fi 7, alcuni produttori hanno già mostrato i primi router e chip compatibili con Wi-Fi 8 , anticipando una transizione che, sulla carta, sembrava ancora lontana. Sebbene in molti non abbiano ancora adottato il Wi-Fi 7, ora ci troviamo davanti a una nuova generazione.

Cosa aspettarsi da Wi-Fi 8

Secondo quanto emerso in fiera, Wi-Fi 8 mantiene le elevate velocità e l'ampia banda del Wi-Fi 7, ma introduce ottimizzazioni mirate all'efficienza energetica, al throughput e alla comunicazione diretta tra dispositivi. Il risultato atteso è una riduzione delle interruzioni, minori fenomeni di buffering e prestazioni più costanti nello streaming e nel gaming.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la gestione dei dispositivi in movimento o posizionati a distanze maggiori dal router. Wi-Fi 8 è progettato per mantenere connessioni rapide e stabili anche in queste condizioni, limitando cali improvvisi di prestazioni che oggi sono ancora comuni in ambienti complessi.

ASUS ha mostrato un concept di router Wi-Fi 8 chiamato ROG NeoCore, caratterizzato da un design poliedrico privo di antenne esterne. Secondo l'azienda, il modello finale offrirà velocità paragonabili al Wi-Fi 7, ma con maggiore capacità di trasferimento dati e latenza più bassa, grazie a una gestione più efficiente dei flussi di rete.

Sul fronte dei componenti, Broadcom ha annunciato l'APU BCM4918 e due nuovi chip radio dual band, pensati per router domestici e gateway degli operatori. Anche MediaTek ha presentato la famiglia Filogic 8000, destinata a dispositivi di fascia alta come access point enterprise, smartphone, computer portatili, TV e prodotti per la smart home. I primi dispositivi basati su questi chip sono attesi entro la fine dell'anno.

Questi annunci arrivano a breve distanza dalla prima dimostrazione di una connessione Wi-Fi 8 da parte di TP-Link, avvenuta nell'ottobre scorso, segno di un'accelerazione evidente dell'industria. E voi invece? Che Wi-Fi usate al momento?