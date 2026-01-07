Presto ci sarà un nuovo Ridge Racer in circolazione, realizzato con Dreams

Ricordate quando i Ridge Racer venivano utilizzati regolarmente per lanciare le console? Negli ultimi anni Bandai Namco ha abbandonato la serie, per lo scorno dei fan. L'ultimo capitolo principale è stato Ridge Racer Unbounded, pubblicato nel lontano 2012. Da allora niente remaster, niente remake, niente di niente. Così i fan hanno fatto da loro, utilizzando uno strumento ameno, ma che si è dimostrato davvero potente: Dreams, il gioco / tool di Media Molecule.