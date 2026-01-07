Presto ci sarà un nuovo Ridge Racer in circolazione, realizzato con Dreams

Ricordate quando i Ridge Racer venivano utilizzati regolarmente per lanciare le console? Negli ultimi anni Bandai Namco ha abbandonato la serie, per lo scorno dei fan. L'ultimo capitolo principale è stato Ridge Racer Unbounded, pubblicato nel lontano 2012. Da allora niente remaster, niente remake, niente di niente. Così i fan hanno fatto da loro, utilizzando uno strumento ameno, ma che si è dimostrato davvero potente: Dreams, il gioco / tool di Media Molecule.
Un Dreams che si avvera
Il team amatoriale DG1Games, formato da una sola persona, ha usato Dreams per ricreare la versione PS1 di Ridge Racer, rendendola giocabile su PlayStation 4 e 5.
Si chiama Ridge Racer Advanced ed è un "remake espanso realizzati in Dreams su PlayStation 5, di prossima pubblicazione", ispirato alla conversione a 32 bit che di fatto divenne la killer app di PS1 al momento del lancio.
"Tutto è stato costruito interamente da zero in Dreams", ha spiegato lo sviluppatore. "Ho anche aggiunto una funzione per cambiare lo stile grafico del gioco. È possibile passare dalle impostazioni predefinite a una risoluzione più alta, alla modalità PS1 pixelata, fino a una grafica moderna con un tocco extra di lucentezza."
Come potete vedere dal trailer, il risultato è davvero impressionante. Le derapate andrebbero riviste, ma non si possono pretendere miracoli. DG1Games prevede di pubblicarlo "prestissimo", anche se non ha dato finestre di lancio precise. Si spera entro la fine del 2026.