Banjo-Kazooie: Mumbomania è ora disponibile come esclusiva PS4 e PS5... all'interno di Dreams

Cosa ne direste se vi dicessimo che un nuovo Banjo-Kazooie è ora disponibile? Perché in un certo senso è proprio così: si chiama Banjo-Kazooie: Mumbomania ed è esclusivo per PlayStation 4 e PlayStation 5... perché si tratta di un gioco di Dreams.

Dreams, per chi non lo sa o l'ha dimenticato, è la piattaforma creativa di MediaMolecule (oramai non più supportata) che permette agli appassionati di creare liberamente interi giochi, con tutta una serie di strumenti creativi. William 'Eupholace' Butkevicius (che è parte di Moon Studios come level designer di No Rest for the Wicked) ha quindi realizzato un nuovo Banjo-Kazooie.