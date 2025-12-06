Banjo-Kazooie: Mumbomania è ora disponibile come esclusiva PS4 e PS5... all'interno di Dreams

Cosa ne direste se vi dicessimo che un nuovo Banjo-Kazooie è ora disponibile? Perché in un certo senso è proprio così: si chiama Banjo-Kazooie: Mumbomania ed è esclusivo per PlayStation 4 e PlayStation 5... perché si tratta di un gioco di Dreams.
Dreams, per chi non lo sa o l'ha dimenticato, è la piattaforma creativa di MediaMolecule (oramai non più supportata) che permette agli appassionati di creare liberamente interi giochi, con tutta una serie di strumenti creativi. William 'Eupholace' Butkevicius (che è parte di Moon Studios come level designer di No Rest for the Wicked) ha quindi realizzato un nuovo Banjo-Kazooie.
Il trailer di Banjo-Kazooie: Mumbomania
Banjo-Kazooie: Mumbomania è ovviamente ben più piccolo di un classico capitolo della serie, in pratica è come se fosse un singolo livello, ma realizzato con grande cura. Si tratta di una perfetta riproduzione di Treasure Trove Cove, il secondo mondo all'interno del gioco originale.
In questo gioco troverete tutta una serie di sfide e meccaniche con le quali divertirvi per una trentina di minuti, secondo quanto mostrato da un video del creatore che guida gli spettatori in un completamento al 100% del videogioco.
Il risultato è talmente ben fatto che uno sviluppatore, Gregg Mayles (capo dello sviluppo del primo capitolo), ha condiviso il video di lancio del gioco e lo ha definito splendido. Anche il compositore Grant Kirkhope ha condiviso il tutto, seguito dall'account ufficiale di Rare che ha affermato: "Indossiamo il nostro cappello più elegante solo per poterlo togliere davanti a questo risultato. Un lavoro incredibile!"
Il creatore di Banjo-Kazooie: Mumbomania ha infine affermato: "Mumbomania è solo un livello e non ci sono piani per aggiungerne altri. Vorrei allontanarmi dai grandi progetti di Dreams ora, quindi, a meno che non mi si presenti l'opportunità di lavorare su un Banjo-Threeie ufficiale (cosa che mi renderebbe felicissimo), per ora è tutto."
Mesi fa si è chiacchierato del fatto che Banjo-Kazooie potrebbe tornare: due noti studi di sviluppo sarebbero interessati all'IP di Microsoft.