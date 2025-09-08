C'è un gioco di Super Mario anche per console PlayStation, che sta facendo rimpiangere la chiusura di Dreams

Vedere Super Mario in un gioco ufficiale PlayStation è improbabile, ma c'è un utente che è riuscito a compiere un piccolo miracolo utilizzando Dreams , il gioco / tool di Media Molecule lanciato durante la generazione PlayStation 4. Il nostro eroe si chiama DeadShotLazer_72 e ha realizzato un piccolo capolavoro, che mostra sia le sue capacità come autore di videogiochi, sia le potenzialità di Dreams, fin troppo sottovalutato dai videogiocatori.

Un gioco completo

Come potete vedere dal filmato sottostante, il Mario di DeadShotLazer_72 corre in un coloratissimo regno dei funghi 3D, spaccando blocchi, raccogliendo monete e compiendo alcune delle azioni viste nei giochi ufficiali.

Dispone anche di vari poteri tipici del personaggio, con cui affronta nemici e ostacoli, fino ad arrivare a prendere una stella.

"I giochi di Dreams, in un certo senso, mi rattristano, perché con un piccolo sforzo in più, le persone potrebbero creare giochi a cui la gente giocherebbe", ha detto scritto uno dei commentatori del video, pubblicato dall'utente ApeAnh su X. Quest'ultimo ha replicato: "La cosa più triste è che qualcosa di originale come Dreams, che va contro ogni convenzione su ciò che i giochi potrebbero essere, non viene nemmeno giocato".

Dreams è ancora disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma il supporto ufficiale ai contenuti è terminato nel 2023 a causa dello scarso successo. Attualmente non è noto cosa stia facendo Media Molecule, mentre è noto che il suo fondatore, andato via dallo studio, sta lavorando a una versione per Commodore 64 di LittleBigPlanet.