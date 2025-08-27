LittleBigPlanet ritorna con un nuovo gioco, ma non è quello che vi aspettate

Mark Healey ha annunciato il ritorno di LittleBigPlanet , pur in una forma decisamente inattesa. Sta infatti realizzando un nuovo gioco... per Commodore 64 . Sì, avete capito bene. Lo sta sviluppando per il vecchio sistema a 8-bit di casa Commodore, che recentemente sta vivendo degli anni davvero splendidi, tra nuovi proprietari , nuovo hardware e nuovi giochi.

Un progetto pieno d'amore

Healey, per chi non lo conoscesse, è uno dei fondatori di Media Molecule, uno dei PlayStation Studios, da cui si è licenziato. Attualmente è impiegato in 22 Cans, dove ha ritrovato il suo mentore Peter Molyneux, che lanciò la sua carriera quando ancora era in Bullfrog (compagnia acquisita e distrutta da Electronic Arts). Nel suo portfolio vanta giochi quali Magic Carpet, Dungeon Keeper, Black & White, Fable, Rag Doll Kung Fu (il primo gioco di terze parti in vendita su Steam), nonché la direzione artistica di LittleBigPlanet 1 e 2 e Dreams.

Insomma, parliamo di un personaggio geniale e sopra le righe, che oltretutto non ha mai nascosto il suo amore per i sistemi da gioco del passato, come appunto il Commodore 64.

Nell'ultimo aggiornamento su LittleBigPlanet a 8-bit, ha spiegato di aver aggiunto i fumetti per i testi, pubblicando anche un breve video che mostra come procede lo sviluppo, nonché un livello ispirato alla campagna inglese.

Mark Healey nella sua foto profilo su X

Non è chiaro se il nuovo LittleBigPlanet sarà a pagamento, visto che la proprietà intellettuale è ancora in mano a Sony. Del resto non crediamo che Healey pensi di fare chissà quanti soldi con un gioco per Commodore 64, che sembra essere un progetto nato dal suo amore per la piattaforma e per Sackboy, più che un modo per lucrare. Va anche ricordato che Sony ha rinunciato a usare il personaggio come mascotte e non ha riservato un buon trattamento ai capitoli della serie negli ultimi anni, con i nuovi progetti di Media Molecule che rimangono avvolti nel mistero.