Hollow Knight: Silksong sta ricevendo tante critiche per l'eccessiva difficoltà

Non sono tutte rose e fiori per Hollow Knight: Silksong, che dopo l'esaltazione post lancio, dovuta in gran parte agli anni di attesa e alla fama del primo episodio, deve scontrarsi con alcune forti critiche che provengono dai videogiocatori. In particolare, se ne possono leggere tante nelle recensioni di Steam, che attualmente sono soltanto "Perlopiù positive" (77% di recensioni positive al momento di scrivere questa notizia) per due motivi: i già riportati problemi della traduzione cinese e la difficoltà eccessiva, che sta causando forti frustrazioni.