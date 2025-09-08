Hollow Knight: Silksong sta ricevendo tante critiche per l'eccessiva difficoltà

Non sono tutte rose e fiori per Hollow Knight: Silksong, che dopo l'esaltazione post lancio, dovuta in gran parte agli anni di attesa e alla fama del primo episodio, deve scontrarsi con alcune forti critiche che provengono dai videogiocatori. In particolare, se ne possono leggere tante nelle recensioni di Steam, che attualmente sono soltanto "Perlopiù positive" (77% di recensioni positive al momento di scrivere questa notizia) per due motivi: i già riportati problemi della traduzione cinese e la difficoltà eccessiva, che sta causando forti frustrazioni.
Troppo difficile?
Alla base delle lamentele per la difficoltà, c'è il fatto che la gran parte dei nemici e dei boss (questi ultimi praticamente tuti) infligge a Hornet un danno doppio, togliendole due maschere di salute invece di una sola. Molti ritengono che non sia giusto avere 5 maschere di salute, se poi sostanzialmente bastano sempre tre colpi per uccidere la protagonista.
A questo si aggiunge il fatto che anche i nemici comuni richiedono molti colpi per essere eliminati e che morendo si perdono tante risorse, dovendo spesso ripercorrere lunghi pezzi di mappa per tornare al punto dove si è persa la vita.
La situazione si è fatta così rovente che è arrivata anche una mod a sistemare la situazione. Si chiama "No Double Damage", è stata già scaricata quasi 15.000 volte ed è stata sviluppata dall'utente di Nexus Mods Baiker, che l'ha lanciata circa 24 ore dopo l'uscita di Silksong. Come il nome della mod suggerisce, installandola i nemici comuni e alcuni attacchi dei boss smettono di causare doppio danno, rendendo la vita più semplice.