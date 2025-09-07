Wolfenstein potrebbe tornare con un terzo capitolo, rivela il "making of" della serie

Wolfenstein potrebbe tornare con un terzo capitolo: lo ha rivelato lo studio director di MachineGames, Jerk Gustafsson, nel corso dell'interessante "making of" che Noclip ha dedicato alla serie, e che potete vedere qui in calce.

"Il primo gioco parla molto di B.J. e di come comprende che i nazisti hanno vinto la guerra, ma è anche un viaggio molto personale per lui", dice Gustafsson nel video. "Allo stesso tempo, però, incontra Anya: inizia a rendersi conto che ci sono in gioco anche altre cose, non solo combattere i nazisti."

"E poi, passando a New Colossus, ci spostiamo in un contesto più ampio, con un gruppo di persone intorno a Blazkowicz, che ora fa parte della resistenza e dunque di qualcosa di più grande, che però per lui è anche molto simile a una famiglia."

"Allo stesso tempo, tuttavia, Blazko si sta anche preparando a creare, forse, la propria famiglia. Penso sia importante dirlo, perché abbiamo sempre visto tutto questo come una trilogia."