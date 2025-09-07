0

Wolfenstein potrebbe tornare con un terzo capitolo, rivela il "making of" della serie

Nell'interessante "making of" dedicato alla serie di Wolfenstein realizzato da Noclip, lo studio director di MachineGames, Jerk Gustafsson, ha detto che potrebbe esserci un terzo capitolo.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   07/09/2025
Una concept art di B.J. Blazkowicz

Wolfenstein potrebbe tornare con un terzo capitolo: lo ha rivelato lo studio director di MachineGames, Jerk Gustafsson, nel corso dell'interessante "making of" che Noclip ha dedicato alla serie, e che potete vedere qui in calce.

"Il primo gioco parla molto di B.J. e di come comprende che i nazisti hanno vinto la guerra, ma è anche un viaggio molto personale per lui", dice Gustafsson nel video. "Allo stesso tempo, però, incontra Anya: inizia a rendersi conto che ci sono in gioco anche altre cose, non solo combattere i nazisti."

"E poi, passando a New Colossus, ci spostiamo in un contesto più ampio, con un gruppo di persone intorno a Blazkowicz, che ora fa parte della resistenza e dunque di qualcosa di più grande, che però per lui è anche molto simile a una famiglia."

"Allo stesso tempo, tuttavia, Blazko si sta anche preparando a creare, forse, la propria famiglia. Penso sia importante dirlo, perché abbiamo sempre visto tutto questo come una trilogia."

C'è ancora qualcosa da dire

I rumor su Wolfenstein 3 risalgono a due anni fa e da allora non ci sono stati annunci ufficiali sull'arrivo di un terzo capitolo, ma le parole di Jerk Gustafsson sembrano piuttosto chiare e puntano a un ritorno della serie.

"Quando abbiamo mappato The New Order avevamo già un piano, almeno per quel personaggio: cosa sarebbe successo nel secondo gioco, cosa sarebbe successo nel terzo", ha spiegato Gustafsson.

"Penso sia importante dirlo perché - almeno, lo spero - non abbiamo ancora finito con Wolfenstein. Abbiamo ancora una storia da raccontare."

