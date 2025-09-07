Altri giochi Switch 1 sono stati aggiornati per essere compatibili con Nintendo Switch 2, ecco i titoli

La promessa della compatibilità completa tra Nintendo Switch 1 e 2 rappresenta un'impresa di notevole entità, viste le differenze tra i due sistemi, ma Nintendo prosegue nel suo impegno e ha recentemente aggiornato altri titoli Switch 1 in modo da renderli compatibili su Nintendo Switch 2.

Come abbiamo visto, la questione della compatibilità viene gestita direttamente da Nintendo in collaborazione con gli sviluppatori di terze parti, e c'è anche una pagina ufficiale sul sito della compagnia che illustra precisamente la situazione relativa ai giochi funzionanti o meno tra una console e l'altra.

Al di là di ostacoli legati alla compatibilità con elementi hardware, praticamente tutti i giochi first party funzionano correttamente su Nintendo Switch 2, ma vari titoli di terze parti necessitano ancora di un po' di lavoro, se non altro per rimuovere imprecisioni e incertezze.