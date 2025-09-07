Altri giochi Switch 1 sono stati aggiornati per essere compatibili con Nintendo Switch 2, ecco i titoli

La promessa della compatibilità completa tra Nintendo Switch 1 e 2 rappresenta un'impresa di notevole entità, viste le differenze tra i due sistemi, ma Nintendo prosegue nel suo impegno e ha recentemente aggiornato altri titoli Switch 1 in modo da renderli compatibili su Nintendo Switch 2.
Come abbiamo visto, la questione della compatibilità viene gestita direttamente da Nintendo in collaborazione con gli sviluppatori di terze parti, e c'è anche una pagina ufficiale sul sito della compagnia che illustra precisamente la situazione relativa ai giochi funzionanti o meno tra una console e l'altra.
Al di là di ostacoli legati alla compatibilità con elementi hardware, praticamente tutti i giochi first party funzionano correttamente su Nintendo Switch 2, ma vari titoli di terze parti necessitano ancora di un po' di lavoro, se non altro per rimuovere imprecisioni e incertezze.
Un'altra ondata di titoli compatibili
Nintendo continua a collaborare con gli sviluppatori third party e, proprio in questi giorni, ha aggiornato la lista dei giochi compatibili con Nintendo Switch 2 aggiungendo il pieno funzionamento (o quasi) di una decina di altri titoli.
Non si tratta di titoli famosissimi in generale, ma alcuni di questi possono contare su un buon numero di utenti che, probabilmente, saranno felici di questi aggiornamenti applicati.
Questa è la lista dei giochi aggiunti alla compatibilità con Nintendo Switch 2:
- Beat 'Em Up Collection (QUByte Classics)
- Bright Memory: Infinite Gold Edition
- Guilty Gear XX Accent Core Plus R
- Killing Time: Resurrected
- Love Clear
- Melty Blood: Type Lumina
- Mon-Yu: Defeat Monsters And Gain Strong Weapons And Armor. You May Be Defeated, But Don't Give Up. Become Stronger. I Believe There Will Be A Day When The Heroes Defeat The Devil King (solo in versione giapponese)
- Monster Rancher 1 & 2 DX (attualmente solo in versione giapponese)
- Phantasy Star Online 2 New Genesis Cloud
- Powerful Pro Baseball 2024-2025
- Touhou Artificial Dream in Arcadia
Da notare che due di questi sono stati aggiornati ma solo per quanto riguarda la versione giapponese, e uno in particolare si distingue per avere forse il titolo più lungo mai visto tra i giochi di Nintendo Switch.
Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti su questo fronte da parte di Nintendo.