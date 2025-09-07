Lost Soul Aside migliora su PS5 e PC con una nuova patch che corregge vari problemi

Nonostante fosse atteso da molti anni, Lost Soul Aside non ha avuto probabilmente l'impatto che alcuni si aspettavano, ma se non altro vari problemi tecnici rilevati sono in via di correzione, come dimostra la nuova patch pubblicata questo fine settimana e destinata a migliorare il gioco su PC e PS5.
Il team UltiZero Games ha spiegato in un messaggio su X i diversi aspetti migliorati con il nuovo aggiornamento pubblicato nelle ore scorse, indirizzato a entrambe le piattaforme e destinato a rappresentare un update di notevole importanza, vista la quantità di aspetti colpiti da modifiche.
In effetti, avevamo visto che Lost Soul Aside aveva ricevuto recensioni miste dai giocatori con varie critiche, e almeno per quanto riguarda gli inconvenienti tecnici il team ha reagito con notevole velocità, ma altri update dovranno arrivare nel prossimo periodo.
Modifiche anche ad alcuni elementi del gameplay
Una panoramica con le note ufficiali della patch è visibile nel messaggio pubblicato su X dagli sviluppatori nelle ore scorse, e potete trovarlo riportato qui sotto.
Si tratta di numerosi interventi che toccano vari aspetti del gioco, alcuni dei quali anche particolarmente importanti in quanto ricorrevano nelle critiche emerse al lancio, come la risposta ai comandi, il ritmo di gioco e il bilanciamento.
In particolare, sul fronte dei bug è stato risolto un problema per cui il menù degli upgrade rimaneva bloccato, mentre la maggior parte degli interventi si è concentrata sul gameplay.
Su questo aspetto sono state applicate modifiche al bilanciamento su armi specifiche come le abilità della Gratsword e miglioramenti agli auto-salvataggi, in particolare nel Capitolo 4, oltre all'aggiunta di alcuni frame di invincibilità per il protagonista, in modo da migliorare il flusso generale nel gameplay.
Sono state migliorate le animazioni di alcuni NPC e aggiustata la difficoltà di puzzle e mini-game, oltre alla possibilità di saltare le scene d'intermezzo. Altri interventi sul bilanciamento hanno poi riguardato la gestione delle ricompense e dei punti abilità.
Nei giorni scorsi abbiamo visto i giocatori di Lost Soul Aside condividere momenti del gioco così brutti da essere assurdamente comici.