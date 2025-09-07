Lost Soul Aside migliora su PS5 e PC con una nuova patch che corregge vari problemi

Nonostante fosse atteso da molti anni, Lost Soul Aside non ha avuto probabilmente l'impatto che alcuni si aspettavano, ma se non altro vari problemi tecnici rilevati sono in via di correzione, come dimostra la nuova patch pubblicata questo fine settimana e destinata a migliorare il gioco su PC e PS5.

Il team UltiZero Games ha spiegato in un messaggio su X i diversi aspetti migliorati con il nuovo aggiornamento pubblicato nelle ore scorse, indirizzato a entrambe le piattaforme e destinato a rappresentare un update di notevole importanza, vista la quantità di aspetti colpiti da modifiche.

In effetti, avevamo visto che Lost Soul Aside aveva ricevuto recensioni miste dai giocatori con varie critiche, e almeno per quanto riguarda gli inconvenienti tecnici il team ha reagito con notevole velocità, ma altri update dovranno arrivare nel prossimo periodo.