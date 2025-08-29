Lost Soul Aside arriva su Steam e le prime recensioni sono miste con varie critiche, il team risponde

Siamo in attesa di vedere le prime valutazioni di Lost Soul Aside da parte della critica ma intanto il gioco è approdato su Steam e ha già le prime recensioni degli utenti che risultano nel complesso "nella media", con diverse negative e critiche sollevate dai giocatori a cui il team ha parzialmente risposto promettendo ulteriori aggiornamenti.
Le critiche a dire il vero spaziano in diversi ambiti, visto che in vari casi riguardano proprio il design generale del gioco, considerato da alcuni un action un po' troppo generico con una storia che non sembra avere un gran mordente. Tuttavia, diverse sono invece di ordine tecnico, e a queste il team Ultizero Games ha risposto riferendo di stare monitorando i feedback per applicare ulteriori miglioramenti.
Lost Soul Aside ha peraltro già ricevuto una sostanziosa patch prima del lancio, ma evidentemente non è bastata a risolvere vari problemi emersi in queste prime ore, riguardanti stabilità, animazioni e gestione della telecamera.
Il team lavora già ad alcuni aggiornamenti tecnici
Con un messaggio pubblicato su X, il team Ultizero si è rivolto ai giocatori spiegando di aver letto i feedback e di essere al lavoro per cercare di migliorare alcuni aspetti: in particolare si menzionano le scene d'intermezzo, che possono incappare in stuttering durante il gioco.
In ogni caso, il team "sta attivamente lavorando a ottimizzazioni, e aggiornamenti futuri si concentreranno sul fornire un'esperienza di gioco più fluida", si legge nel messaggio.
Per il momento, Lost Soul Aside su Steam ha 310 recensioni degli utenti, di cui il 56% sono positive e anche i giocatori contemporanei non sono stati molti, con un picco di 3000 nelle ultime ore, ma ovviamente è ancora presto per valutare.
Restiamo in attesa delle recensioni da parte della stampa, che potrebbero metterci un po' ad arrivare anche a causa di una gestione un po' caotica dei codici da quel che si legge in giro.
Nel frattempo, i curiosi possono provare la demo di Lost Soul Aside per farsi un'idea precisa di cosa sia questo particolare action con elementi RPG, mentre nelle ore scorse abbiamo visto il video che racconta l'epopea dello sviluppo, partito da un progetto in solitaria e diventato poi un titolo pubblicato direttamente da Sony.