Lost Soul Aside arriva su Steam e le prime recensioni sono miste con varie critiche, il team risponde

Siamo in attesa di vedere le prime valutazioni di Lost Soul Aside da parte della critica ma intanto il gioco è approdato su Steam e ha già le prime recensioni degli utenti che risultano nel complesso "nella media", con diverse negative e critiche sollevate dai giocatori a cui il team ha parzialmente risposto promettendo ulteriori aggiornamenti.

Le critiche a dire il vero spaziano in diversi ambiti, visto che in vari casi riguardano proprio il design generale del gioco, considerato da alcuni un action un po' troppo generico con una storia che non sembra avere un gran mordente. Tuttavia, diverse sono invece di ordine tecnico, e a queste il team Ultizero Games ha risposto riferendo di stare monitorando i feedback per applicare ulteriori miglioramenti.

Lost Soul Aside ha peraltro già ricevuto una sostanziosa patch prima del lancio, ma evidentemente non è bastata a risolvere vari problemi emersi in queste prime ore, riguardanti stabilità, animazioni e gestione della telecamera.