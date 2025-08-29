Wreckfest 2 ha ricevuto il terzo aggiornamento dei contenuti

Un trailer annuncia che è arrivato il terzo aggiornamento dei contenuti di Wreckfest 2, il nuovo episodio della serie sviluppata da Bugbear Entertainment che si trova attualmente in accesso anticipato su Steam.

Sono tante le novità del content update 3, che introduce due nuove vetture (la classica muscle car Switchback e l'auto europea Popper) e un gran numero di tracciati e layout per aumentare in maniera significativa la varietà dell'attuale pacchetto, che è stato lanciato in maniera essenziale.

Folk Racing Track (normale & al contrario)

Scrapyard Speedbowl (nuovo layout)

Scrapyard Figure 8

Scrapyard Main Circuit (al contrario)

Savolax Short Circuit (normale & al contrario)

Speedway Inner Oval

European Rallycross 1 (al contrario)

Non è tutto: gli sviluppatori hanno anche inserito tre livelli di difficoltà per gli avversari, migliorato la loro intelligenza artificiale, inserito un sistema per segnalare utenti scorretti e il supporto alla telemetria SimHub, migliorato il sistema di danni e la velocità dei caricamenti.