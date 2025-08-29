Wreckfest 2 ha ricevuto il terzo aggiornamento dei contenuti

Un trailer annuncia che è arrivato il terzo aggiornamento dei contenuti di Wreckfest 2, il nuovo episodio della serie sviluppata da Bugbear Entertainment che si trova attualmente in accesso anticipato su Steam.
Sono tante le novità del content update 3, che introduce due nuove vetture (la classica muscle car Switchback e l'auto europea Popper) e un gran numero di tracciati e layout per aumentare in maniera significativa la varietà dell'attuale pacchetto, che è stato lanciato in maniera essenziale.
- Folk Racing Track (normale & al contrario)
- Scrapyard Speedbowl (nuovo layout)
- Scrapyard Figure 8
- Scrapyard Main Circuit (al contrario)
- Savolax Short Circuit (normale & al contrario)
- Speedway Inner Oval
- European Rallycross 1 (al contrario)
Non è tutto: gli sviluppatori hanno anche inserito tre livelli di difficoltà per gli avversari, migliorato la loro intelligenza artificiale, inserito un sistema per segnalare utenti scorretti e il supporto alla telemetria SimHub, migliorato il sistema di danni e la velocità dei caricamenti.
Una base solida
Come ricorderete, abbiamo provato Wreckfest 2 al lancio del gioco in accesso anticipato, trovandoci di fronte a un impianto sicuramente solido e interessante, con una fisica dei danni ancora più spettacolare, ma davvero scarso sul fronte dei contenuti.
Tuttavia già con questo Content Update 3 la situazione sta decisamente cambiando e il pacchetto è diventato molto più ricco rispetto agli esordi: vedremo cos'altro arriverà da qui ai prossimi mesi, specie dal punto di vista delle modalità.