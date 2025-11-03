Wreckfest 2 è stato aggiornato con nuovi contenuti, ecco le novità

Wreckfest 2 ha ricevuto il quarto content update, un aggiornamento che introduce non solo una lunga lista di miglioramenti tecnici e correzioni, ma anche alcune importanti novità che vanno a rendere più ricca l'esperienza del gioco di guida di Bugbear Entertainment.

In primo luogo è stato aggiunto al pacchetto il nuovo strumento di personalizzazione Crap-it, un editor potente e versatile che consente di creare e modificare dettagli grafici e funzionali con un grado di libertà assolutamente inedito, spingendosi oltre i limiti del semplice tuning.

In secondo luogo è arrivata la Buggy, una vettura ispirata alle competizioni di folk racing europee: leggera, agile e perfetta per le corse su tracciati sterrati. Si tratta di un'auto dotata di una grande reattività, ideale per chi punta a una guida spettacolare.

L'aggiornamento segna infine il debutto di un nuovo tracciato, Crash Canyon 2.0: la reinterpretazione di uno dei percorsi più amati dell'originale Wreckfest, dotato di curvoni più ampi, salti ancora più pericolosi e un'interazione migliorata con gli ostacoli presenti ai bordi della pista.