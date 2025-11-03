0

Wreckfest 2 è stato aggiornato con nuovi contenuti, ecco le novità

Bugbear Entertainment ha pubblicato il quarto content update di Wreckfest 2: vediamo cos'è stato aggiunto al gioco di guida in accesso anticipato.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   03/11/2025
Un'auto di Wreckfest 2 convinta di saper volare
Wreckfest 2
Wreckfest 2
News Video Immagini

Wreckfest 2 ha ricevuto il quarto content update, un aggiornamento che introduce non solo una lunga lista di miglioramenti tecnici e correzioni, ma anche alcune importanti novità che vanno a rendere più ricca l'esperienza del gioco di guida di Bugbear Entertainment.

In primo luogo è stato aggiunto al pacchetto il nuovo strumento di personalizzazione Crap-it, un editor potente e versatile che consente di creare e modificare dettagli grafici e funzionali con un grado di libertà assolutamente inedito, spingendosi oltre i limiti del semplice tuning.

In secondo luogo è arrivata la Buggy, una vettura ispirata alle competizioni di folk racing europee: leggera, agile e perfetta per le corse su tracciati sterrati. Si tratta di un'auto dotata di una grande reattività, ideale per chi punta a una guida spettacolare.

Wreckfest 2, abbiamo provato il nuovo gioco di guida degli autori di FlatOut Wreckfest 2, abbiamo provato il nuovo gioco di guida degli autori di FlatOut

L'aggiornamento segna infine il debutto di un nuovo tracciato, Crash Canyon 2.0: la reinterpretazione di uno dei percorsi più amati dell'originale Wreckfest, dotato di curvoni più ampi, salti ancora più pericolosi e un'interazione migliorata con gli ostacoli presenti ai bordi della pista.

Una crescita costante

Disponibile dallo scorso marzo in accesso anticipato su Steam, Wreckfest 2 sta finalmente prendendo forma grazie appunto ai content update, che puntano a rendere sostanzialmente più corposa un'offerta iniziale che era davvero essenziale.

In questo caso l'aggiornamento, come detto, va anche a migliorare il comparto tecnico, rifinendo la fisica di sospensioni e pneumatici, migliorando la maneggevolezza dei veicoli leggeri, affinando l'intelligenza artificiale e riducendo anche i tempi di caricamento. È stata inoltre aggiunto il supporto multi-monitor.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Wreckfest 2 è stato aggiornato con nuovi contenuti, ecco le novità