La Yennefer della serie The Witcher ha raccontato di essere scappata dal web dopo aver subito abusi dai fan

Con la quarta stagione della serie TV The Witcher ormai giunta su Netflix, e la quinta già all'orizzonte, alcuni attori hanno inziato a riflettere sull'esperienza fatta. Purtroppo non tutte le esperienze sono state positive. Ad esempio Anya Chalotra , l'attrice che ha interpretato Yennefer di Vengerberg , ha raccontato di aver dovuto lasciare il web a causa degli abusi subiti dai fan delusi da com'è stata trasformata l'opera di Andrzej Sapkowski.

I soliti fan

Chalotra ha amato interpretare Yennefer, ma non le mancheranno sicuramente le molestie subite, come ha raccontato in un'intervista concessa al The Guardian.

Yennefer in un momento della serie

Nonostante avesse letto i romanzi e giocato ai videogiochi per prepararsi al ruolo e rendere giustizia al personaggio, l'attrice ha spiegato di aver affrontato critiche feroci da parte di alcuni fan, a tal punto da spingerla a lasciare i social media.

Chiaramente si parla di commenti che vanno ben oltre le semplici critiche, sfociando in minacce e offese molto pesanti.

"Non sono più sui social. Ho smesso," ha raccontato Chalotra a The Guardian. "Non li uso da molto tempo. Durante la prima stagione... c'era molta negatività. Anche tanto supporto, certo, ma la parte negativa... Questo era uno dei miei primi lavori, e mi ha colpita duramente. Ho imparato molto in fretta che intensità può raggiungere tutto questo. Sono stata catapultata dentro tutto questo. Un vero battesimo del fuoco. Spaventoso, ma anche incredibilmente emozionante."

L'esperienza dell'attrice non è unica: anche il nuovo Geralt di Rivia, Liam Hemsworth, è stato oggetto di molte critiche e molestie dopo aver preso il posto di Henry Cavill come protagonista. Chiaramente si è liberi di apprezzare o meno un'opera d'intrattenimento. Si dovrebbe però evitare di superare certi limiti.