L'accordo tra CD Projekt e l'autore di The Witcher è ottimo, ma gli sviluppatori non gli chiedono più consigli

L'autore della serie letteraria The Witcher, Andrzej Sapkowski , ha affermato di avere un accordo "eccellente" con CD Projekt RED , lo studio che ha sviluppato tutti i capitoli della serie videoludica The Witcher e che attualmente sta sviluppando The Witcher 4 . Ha anche spiegato che gli autori dei videogiochi non gli chiedono quasi più consigli.

Nessuna collaborazione

Durante un evento letterario dedicato al suo nuovo romanzo, "Il crocevia dei corvi", il prequel della serie, a Sapkowski è stato chiesto se avesse collaborato in qualche modo con CD Projekt Red nello sviluppo di The Witcher 4. Lo scrittore ha risposto di non aver contribuito al nuovo gioco.

Nonostante la mancata collaborazione, lo scrittore sta traendo grandi benefici dalla collaborazione. "I contratti tra me e la gente dei videogiochi sono eccellenti, al momento," ha detto. "Speriamo che rimanga così."

In passato, tra Sapkowski e CD Projekt ci sono stati diversi conflitti. In particolare, ci fu una disputa legata ai suoi compensi per lo sfruttamento della proprietà intellettuale, che inizialmente erano molto bassi. Secondo la legge polacca sul diritto d'autore, il titolare dei diritti può richiedere un aumento dei compensi se la licenza genera guadagni molto superiori alle previsioni iniziali. Dato l'enorme successo di The Witcher 3 e la somma relativamente modesta che Sapkowski aveva originariamente voluto dal team, la richiesta fu di ulteriori 16 milioni di dollari, che pare gli fu accordata.

Sapkowski ha anche raccontato che in passato ha avuto un rapporto di collaborazione più stretto con CD Projekt Red: "Nei primi giochi della serie, a volte mi chiedevano consigli o informazioni aggiuntive sul mio mondo. Ora, invece, succede molto raramente."