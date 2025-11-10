Il team di The Witcher 4 assume un importante sviluppatore di Kingdom Come: Deliverance 2

Il mondo dello sviluppo dei videogiochi è più piccolo di quel che sembra e le grandi aziende corteggiano sempre gli sviluppatori più importanti della concorrenza per convincerli a unirsi a loro e ora è successo a CD Projekt RED .

I dettagli sul nuovo ruolo di Karel Kolmann nel team di The Witcher 4

Parliamo di Karel Kolmann, che ha annunciato tramite i social media di essersi unito alla compagnia di Cyberpunk 2077. Il suo messaggio è in realtà molto semplice, visto che recita: "Alcune cose stanno accadendo!", come potete vedere qui sotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

All'interno di CD Projekt RED, Kolmann ricoprirà il ruolo di senior quest designer in The Witcher 4, ovvero aiuterà nella creazione delle missioni nel gioco di ruolo fantasy con protagonista Cirilla di Cintra.

Ricordiamo che il team polacco ha confermato di aver iniziato lo sviluppo di The Witcher 4 nel 2022, ma solo nel 2024 è entrato in produzione su larga scala. Per ora non abbiamo molti dettagli sul videogioco e il fatto che la compagnia stia assumendo un quest designer conferma che ci vorrà ancora un po' di tempo perché tutto il pacchetto sia pronto.

Certamente The Witcher 4 non sarà pronto prima della fine del 2026, secondo precedenti dichiarazioni di CD Projekt RED, e vi è anche il sospetto che diventi un gioco cross-gen con la prossima generazione di piattaforme di Sony e Microsoft.

In attesa del futuro della serie, volgiamo lo sguardo al passato: The Witcher ora è un successo, ma il primo gioco dovette lottare per farsi notare.