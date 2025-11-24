The Witcher 4 si ispirerà a Baldur's Gate 3 perché vuole innovare

The Witcher 4 vuole innovare, ed è per questo che si ispirerà a Baldur's Gate 3: lo ha rivelato il co-CEO di CD Projekt RED, Michal Nowakowski, parlando dei riferimenti scelti daigli sviluppatori del nuovo capitolo della serie.

"C'è stata molta ispirazione in ciò che Baldur's Gate 3 ha fatto", ha detto Nowakowski. "Penso che rimarremo fedeli a ciò che c'era in The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077, ma non vogliamo semplicemente fare un altro gioco come quello, solo con una grafica migliore: vogliamo innovare."

Il capolavoro di Larian Studios è stato in grado di ridefinire il concetto di libertà d'azione, la profondità delle scelte e l'interazione con il mondo di gioco, e sono appunto questi gli aspetti che lo studio polacco vuole portare all'interno di The Witcher 4.

"Molte cose relative a come i personaggi possono interagire con il mondo e a ciò che questo comporta hanno rappresentato di sicuro un'ispirazione per noi", ha continuato Nowakowski, chiarendo che ovviamente nel nuovo episodio di The Witcher non utilizzeremo un dado.