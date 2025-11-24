Ricordate quegli oggetti leggendari chiamati manuali dei videogiochi? Ecco il più pesante di quelli per PS1

In un tempo avvolto dalle nebbie della storia, si raccontano fatti di cui solo i più vecchi hanno ormai memoria. Uno degli oggetti di cui narrano alcuni trovatori del web sono i manuali di istruzioni dei videogiochi, dei libretti contenuti nelle confezioni che fornivano le basi (e non solo) per iniziare a giocare. Ormai "leggere" è diventato un verbo desueto, quasi arcaico, ma all'epoca lo si faceva anche per videogiocare, vista la rarità dei tutorial. Bene, un eroe moderno ha deciso di scoprire quale fosse il manuale più pesante tra quelli dei giochi della prima PlayStation .

Chi pesava di più

Chiaramente c'erano manuali e manuali e a influire pesantemente sulla qualità degli stessi erano anche i territori in cui venivano pubblicati i giochi. Ad esempio è noto che i manuali europei fossero più poveri graficamente di quelli giapponesi, visto che dovevano essere tradotti in più lingue. Quindi avevano solitamente meno immagini, ma erano allo stesso tempo più corposi, perchè comprendevano tutte le traduzioni.

Da qui nasce la ricerca dello YouTuber Goblin Retro, che ha individuato il manuale più pesante mai pubblicato per PS1. In realtà la sua ricerca non è ancora conclusa, visto che non è riuscito a mettere le mani su tutti i manuali esistenti per la prima console di Sony. Finora, comunque, il più pesante è risultato essere quello di NBA Live 97, che pesa la bellezza di 141 grammi.

Chiaramente, se la ricerca venisse estessa a tutte le piattaforme esistenti, quelle moderne quasi non esisterebbero, mentre alcuni vecchi giochi per computer potrebbero tranquillamente surclassare il risultato di NBA Live 97, considerando che alcuni titoli arrivavano forniti di veri e propri libri, non libretti di istruzioni. Per fare un esempio, chi scrive ricorda l'enorme manuale di UMS, oppure quello del primo Sid Meier's Civilization... che tempi.