Avvocati di Nintendo, lo sapete che qualcuno ha fatto girare Super Mario 64 su PS1?

Super Mario 64 è uno dei più celebri progetti di decompilazione dei titoli usciti su Nintendo 64. Recentemente ne abbiamo visti diversi, ma il primo platform 3D di Mario rimane uno dei più amati e ricompilati della scena, tanto che qualcuno si è prodigato ed è riuscito addirittura a compiere l'impresa di creare una conversione per PlayStation 1 . Pare che per adesso non ci siano state singolarità, ma non è mai detto che nelle prossime ore la Terra non possa venire spazzata via dalla furia degli avvocati di Nintendo... che, nel caso, non possono fare niente.

Tutto legale

Sì, perché ricompilare, evitando di utilizzare le risorse protette da copyright, che vanno fornite dall'utente tramite una cartuccia originale, è completamente legale, visto che si tratta di codice esterno.

Tra gli altri giochi a essere stati decompilati spiccano Star Fox 64 e Mario Kart 64, che hanno già avuto delle conversioni. Solitamente, però queste vengono realizzare per sistemi più potenti, così da non avere troppi problemi di ottimizzazione. Super Mario 64 su PS1 è a suo modo un'impresa.

In realtà la conversione non è ancora completa al 100%, ma è sulla strada buona per esserlo, considerando che Super Mario 64 è già giocabile sulla console a 32 bit di Sony, come mostra il video che potete vedere più in alto.

Certo, c'è ancora molto lavoro da fare per far funzionare tutto, ma il risultato è nondimeno impressionante. Comunque sia, attualmente possiamo vedere degli alberi fluttuanti, delle animazioni mancanti, la mancanza di controllo della telecamera, alcuni problemi di caricamento delle texture e altro ancora.

Potete comunque provare la versione attuale scaricandola da Github. Come detto, è completamente legale, ma le risorse per farlo funzionare dovete fornirle voi, prendendole da una cartuccia originale.