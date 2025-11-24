Stellar Blade è stato il miglior lancio di un gioco esclusivo di PlayStation per PC

Stellar Blade è il gioco PlayStation ad aver avuto più successo al lancio su PC . Sì, anche più di Ghost of Tsushima, God of War, Marvel's Spider-Man e tutti gli altri altri. Shift Up pare essere davvero fiera del risultato, con il gioco che ha raggiunto una grande popolarità. Non stupisce, quindi, che sia in produzione un segutio

La notizia arriva dallo studio coreano stesso, che ha mostrato un grafico che evidenzia l'andamento dei più grandi giochi esclusivi PlayStation che hanno ricevuto una versione per PC.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Vengono riportati i sei giochi più venduti su PC. I dati mostrano che Stellar Blade ha raggiunto un picco di 192.000 giocatori simultanei su Steam al lancio, mentre il secondo miglior risultato è quello di Ghost of Tsushima con 77.000 giocatori. Ottimo, ma comunque molto staccato.

La frase a commento è inequivocabile: "La nuova IP esclusiva PlayStation più venduta al lancio nella storia." Purtroppo non vengono riportate le vendite effettive e non viene detto se la versione PC ha venduto più di quella PS5. In ogni caso, è stato un successo enorme su entrambe le piattaforme.

La proprietà intellettuale è quantomai viva, tra il già citato seguito e l'anticipazione di un crossover Stellar Blade x Silent Hill f. Nel corso dei mesi Stellar Blade è stato aggiornato più volte, con perfezionamenti e aggiunte ai contenuti. Insomma, parliamo di un titolo importante e sicuramente di uno dei più significativi di questa generazione.