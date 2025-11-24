PlayStation 2 festeggia oggi i suoi venticinque anni in Europa: la console Sony ha fatto il proprio debutto qui nel vecchio continente i il 24 novembre del 2000, dopo il lancio in Giappone (4 marzo 2000) e negli Stati Uniti (26 ottobre 2000).

Con oltre 160 milioni di unità distribuite, PS2 si pone come la console più venduta di sempre e ha avuto il merito di ridefinire il concetto stesso di sistema da gioco casalingo, andando a consolidare il grande successo ottenuto con la prima PlayStation.

Mossa dall'innovativo e potente Emotion Engine, la piattaforma Sony puntava a promuovere il passaggio dalla grafica bitmap a quella poligonale, consegnando ai giocatori esperienze in precedenza impossibili per una macchina del genere.

Il lancio europeo di PlayStation 2 è stato un vero e proprio fenomeno culturale, con le scorte che andarono esaurite quasi immediatamente e lunghe file davati ai negozi.