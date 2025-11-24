PlayStation 2 festeggia oggi i suoi venticinque anni in Europa: la console Sony ha fatto il proprio debutto qui nel vecchio continente i il 24 novembre del 2000, dopo il lancio in Giappone (4 marzo 2000) e negli Stati Uniti (26 ottobre 2000).
Con oltre 160 milioni di unità distribuite, PS2 si pone come la console più venduta di sempre e ha avuto il merito di ridefinire il concetto stesso di sistema da gioco casalingo, andando a consolidare il grande successo ottenuto con la prima PlayStation.
Mossa dall'innovativo e potente Emotion Engine, la piattaforma Sony puntava a promuovere il passaggio dalla grafica bitmap a quella poligonale, consegnando ai giocatori esperienze in precedenza impossibili per una macchina del genere.
Il lancio europeo di PlayStation 2 è stato un vero e proprio fenomeno culturale, con le scorte che andarono esaurite quasi immediatamente e lunghe file davati ai negozi.
E i giochi?
I giochi di PS2 potevano contare sulla capienza dei DVD grazie al lettore integrato, che da solo rappresentava una feature parecchio ambita e consentiva di spingere le esperienze ben oltre i precedenti limiti sul piano dei contenuti e della qualità.
Fra i titoli che più hanno definito l'identità della console Sony spiccano senza dubbio nomi come quelli di Grand Theft Auto 3, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Final Fantasy X, Devil May Cry, Shadow of the Colossus, ICO e poi ancora Gran Turismo 3 e 4, God of War, Jak and Daxter, Ratcher & Clank e Kingdom Hearts.
Quali erano i vostri preferiti? E cosa ricordate in particolare di PlayStation 2?