19

PlayStation 2 festeggia oggi i suoi venticinque anni in Europa

Sono passati esattamente venticinque anni dal debutto di PlayStation 2 in Europa, avvenuto il 24 novembre del 2000: ripercorriamo le tappe della celebre console Sony.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   24/11/2025
PlayStation 2

PlayStation 2 festeggia oggi i suoi venticinque anni in Europa: la console Sony ha fatto il proprio debutto qui nel vecchio continente i il 24 novembre del 2000, dopo il lancio in Giappone (4 marzo 2000) e negli Stati Uniti (26 ottobre 2000).

Con oltre 160 milioni di unità distribuite, PS2 si pone come la console più venduta di sempre e ha avuto il merito di ridefinire il concetto stesso di sistema da gioco casalingo, andando a consolidare il grande successo ottenuto con la prima PlayStation.

Mossa dall'innovativo e potente Emotion Engine, la piattaforma Sony puntava a promuovere il passaggio dalla grafica bitmap a quella poligonale, consegnando ai giocatori esperienze in precedenza impossibili per una macchina del genere.

Lanciato il sito celebrativo del 30° anniversario di PlayStation, Jim Ryan aveva ragione sulle vendite di PS2 Lanciato il sito celebrativo del 30° anniversario di PlayStation, Jim Ryan aveva ragione sulle vendite di PS2

Il lancio europeo di PlayStation 2 è stato un vero e proprio fenomeno culturale, con le scorte che andarono esaurite quasi immediatamente e lunghe file davati ai negozi.

E i giochi?

I giochi di PS2 potevano contare sulla capienza dei DVD grazie al lettore integrato, che da solo rappresentava una feature parecchio ambita e consentiva di spingere le esperienze ben oltre i precedenti limiti sul piano dei contenuti e della qualità.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Fra i titoli che più hanno definito l'identità della console Sony spiccano senza dubbio nomi come quelli di Grand Theft Auto 3, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Final Fantasy X, Devil May Cry, Shadow of the Colossus, ICO e poi ancora Gran Turismo 3 e 4, God of War, Jak and Daxter, Ratcher & Clank e Kingdom Hearts.

Quali erano i vostri preferiti? E cosa ricordate in particolare di PlayStation 2?

#Sony
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PlayStation 2 festeggia oggi i suoi venticinque anni in Europa