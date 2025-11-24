Sony ha annunciato che Skate Story sarà disponibile al lancio nel catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, il prossimo 8 dicembre: una gran bella notizia per gli abbonati alla piattaforma digitale, che potranno mettere le mani sull'originale titolo di Sam Eng senza costi aggiuntivi.

Come saprete, Skate Story possiede un'ambientazione quantomeno particolare, visto che il protagonista del gioco è un demone fatto di vetro, tormentato dalla luce della luna e determinato a divorarla per porre fine al supplizio. L'unico modo per raggiungerla, tuttavia, è quello di salire sullo skateboard che gli ha donato il Diavolo.

Da questo punto in poi vengono introdotte le meccaniche tipiche di un titolo di skate, fra trick e acrobazie man mano più elaborate che vengono sfruttate anche nell'ambito di un bizzarro sistema di combattimento, che ci servirà per abbattere i potenti boss lungo il cammino.

Dovremo infatti mettere a segno spettacolari combo ed eseguire uno stomp per poter infliggere danni a questi avversari, dando vita a scontri che si trasformano ben presto in entusiasmanti coreografie, spesso impreziositi da una cornice di pregio.