Annunciata la data di uscita di Skate Story su PS5, Nintendo Switch 2 e PC, disponibile la demo su Steam

Devolver Digital e lo sviluppatore Sam Eng hanno annunciato la data di uscita di Skate Story . Quest'avventura che mescola demoni e skate, sarà disponibile a partire dall'8 dicembre su PS5, Nintendo Switch 2 e PC . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato, che trovate qui sotto.

Viaggiando negli inferi a bordo di uno skate

In Skate Story vestiamo i panni di un demone fatto di vetro e dolore, condannato a pattinare negli Inferi per l'eternità su uno skate incandescente, con una missione impossibile: raggiungere la Luna e ingoiarla, per ottenere la libertà.

Il gameplay mescola trick da skate a combattimenti contro demoni e sfide ambientali, sullo sfondo di un mondo psichedelico e decadente, a metà tra l'urbano e l'alieno, dove ogni curva è un incubo e ogni salto una visione. Durante l'avventura faremo la conoscenza di personaggi bizzarri e unici, come una rana smemorata e teste di pietra giganti che parlano a ritmo di rap, in un viaggio surreale tra poesia e follia. Il tutto è accompagnato da una colonna sonora psichedelica e malinconica, firmata da Blood Cultures e John Fio, che amplifica l'atmosfera onirica e disturbante del gioco.