0

Le cuffie da gaming Corsair VOID ELITE sono (quasi) al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare al minimo storico il prezzo delle cuffie da gaming targate Corsair.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   10/10/2025
Cuffie Corsair

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare notevolmente il costo delle cuffie da gaming Corsair VOID ELITE: lo sconto attivo è del 27% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,99€. Puoi acquistare le cuffie da gaming Corsair direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato: Le Corsair VOID ELITE Wireless offrono un'esperienza audio di alto livello, pensata per i gamer più esigenti. Grazie ai driver audio in neodimio da 50 mm personalizzati, garantiscono un suono potente e preciso, con un ampio intervallo di frequenza da 20 Hz a 30.000 Hz. Questo consente di percepire ogni dettaglio sonoro, dai bassi più profondi agli alti più cristallini.

Ulteriori dettagli

Il comfort è un altro punto di forza: i padiglioni in memory foam e il tessuto a rete in microfibra traspirante assicurano una vestibilità confortevole anche durante le lunghe sessioni di gioco. La struttura robusta con forcelle in alluminio garantisce durabilità e resistenza nel tempo.

Corsair VOID ELITE Wireless
Corsair VOID ELITE Wireless

La connessione wireless a 2,4 GHz a bassa latenza permette di giocare liberamente fino a 12 metri di distanza, con una batteria che dura fino a 16 ore, eliminando la necessità di interruzioni. Il microfono omnidirezionale ottimizzato cattura la voce in modo chiaro e naturale, con interruttore e LED integrato per la funzione mute. Infine, il suono surround 7.1 crea un ambiente audio immersivo.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le cuffie da gaming Corsair VOID ELITE sono (quasi) al minimo storico su Amazon