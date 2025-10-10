Le cuffie da gaming Corsair VOID ELITE sono (quasi) al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare notevolmente il costo delle cuffie da gaming Corsair VOID ELITE: lo sconto attivo è del 27% per un costo totale e finale d'acquisto di 79,99€. Puoi acquistare le cuffie da gaming Corsair direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato: Le Corsair VOID ELITE Wireless offrono un'esperienza audio di alto livello, pensata per i gamer più esigenti. Grazie ai driver audio in neodimio da 50 mm personalizzati, garantiscono un suono potente e preciso, con un ampio intervallo di frequenza da 20 Hz a 30.000 Hz. Questo consente di percepire ogni dettaglio sonoro, dai bassi più profondi agli alti più cristallini.
Ulteriori dettagli
Il comfort è un altro punto di forza: i padiglioni in memory foam e il tessuto a rete in microfibra traspirante assicurano una vestibilità confortevole anche durante le lunghe sessioni di gioco. La struttura robusta con forcelle in alluminio garantisce durabilità e resistenza nel tempo.
La connessione wireless a 2,4 GHz a bassa latenza permette di giocare liberamente fino a 12 metri di distanza, con una batteria che dura fino a 16 ore, eliminando la necessità di interruzioni. Il microfono omnidirezionale ottimizzato cattura la voce in modo chiaro e naturale, con interruttore e LED integrato per la funzione mute. Infine, il suono surround 7.1 crea un ambiente audio immersivo.