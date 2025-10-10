0

ASUS ROG Strix G16 con RTX 5070 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo il laptop ASUS ROG Strix G16 con NVIDIA GeForce RTX 5070 e AMD Ryzen 9.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   10/10/2025
ASUS ROG Strix G16

Su Amazon è disponibile l'ASUS ROG Strix G16 a 1.799 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 2.299 €, permettendovi di risparmiare fino al 22%. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro pochi giorni, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche dell'ASUS ROG Strix G16 (2025)

Si tratta di un laptop con display FHD+ da 16" in 16:10 con frequenza d'aggiornamento di 165 Hz e tecnologia G-Sync, in modo da godere di immagini fluide e reattive. Troviamo inoltre un sistema di raffredddamento avanzato, grazie al ROG Intelligent Cooling. Con la scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070 da 8 GB potrete giocare ai vostri titoli preferiti senza alcun problema, mentre il processore AMD Ryzen 9 8940H offre rendering più veloci e più frame in gioco.

ASUS ROG Strix G16 (2025)
ASUS ROG Strix G16 (2025)

Infine, troviamo la RAM da 32 GB e l'SSD da 2 TB. Insomma, con questo prodotto di fascia alta potrete giocare, studiare e lavorare sfruttando la massima potenza, ovunque vogliate.

