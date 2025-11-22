La doppiatrice di Eve in Stellar Blade non si aspettava questo gran successo

La voce inglese di Eve , la protagonista di Stellar Blade, non ha però dato per certo il successo a lungo termine del videogioco e trova che il risultato sia surreale.

Stellar Blade è diventato uno dei giochi più apprezzati del 2024 e la sua fama prosegue anche quest'anno. Forse per alcuni giocatori è un risultato scontato, visto il rumore causato dall'opera prima e dopo la sua pubblicazione.

Le parole della doppiatrice di Eve in Stellar Blade

Parlando con GamesRadar+, durante i Golden Joystick Awards 2025, la doppiatrice Rebecca Hanssen ha spiegato: "Non credo - anzi, lo so per certo - di aver mai pensato mentre stavo registrando i dialoghi che avrebbe avuto un successo così grande. Mi ha davvero stupita e continua a farlo."

Ricordiamo ad esempio che una settimana prima del lancio su Steam, quest'anno, Stellar Blade è stato in grado di diventare il terzo gioco più venduto sulla piattaforma di Valve in quei giorni, dietro solo a Counter-Strike 2 (che è quasi impossibile da spodestare) ed Elden Ring Nightreign (che fa parte di una IP già nota e di grande successo).

Hanssen è grata ai fan di Stellar Blade. "Penso che farne parte, ora, sia meraviglioso", ha detto. "Ricevo ogni giorno messaggi da persone che mi dicono quanto il gioco sia importante per loro e quante volte l'hanno completato. Penso che Eve mi accompagni praticamente ogni giorno, ed è una cosa meravigliosa".

Segnaliamo poi che Stellar Blade 2 non sarà un'esclusiva probabilmente, Shift Up parla di varie piattaforme tra PC e console.