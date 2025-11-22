Cameron ha già girato alcune scene di Avatar 4, mentre lavorava a La Via dell'Acqua e Fuoco e Cenere

La serie di Avatar (quella dei Na'vi, non di Aang e Korra) è amata e di successo e il pubblico sta aspettando l'arrivo del terzo film, Fuoco e Cenere, che promette ancora una volta un grande spettacolo visivamente d'impatto.

Ci sono però tanti altri film previsti per i prossimi anni, a partire da Avatar 4 (di cui non conosciamo ancora il nome ufficiale) che è previsto per il 2029. Non sappiamo quando inizieranno le vere e proprie riprese per questa pellicola, ma ora scopriamo che qualche scena è stata girata in anticipo.