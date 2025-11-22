Cameron ha già girato alcune scene di Avatar 4, mentre lavorava a La Via dell'Acqua e Fuoco e Cenere

La serie di Avatar (quella dei Na'vi, non di Aang e Korra) è amata e di successo e il pubblico sta aspettando l'arrivo del terzo film, Fuoco e Cenere, che promette ancora una volta un grande spettacolo visivamente d'impatto.
Ci sono però tanti altri film previsti per i prossimi anni, a partire da Avatar 4 (di cui non conosciamo ancora il nome ufficiale) che è previsto per il 2029. Non sappiamo quando inizieranno le vere e proprie riprese per questa pellicola, ma ora scopriamo che qualche scena è stata girata in anticipo.
Le parole di Cameron su Avatar 4
In un video per Vanity Fair in cui riflette sulla sua carriera, Cameron ha rivelato di aver girato alcune scene di Avatar 4 durante la produzione di Avatar: La Via dell'Acqua e Avatar: Fuoco e Cenere. "Tutti i personaggi invecchiano di circa otto anni tra la fine del terzo film e l'inizio del quarto", ha detto. "Quindi sapevamo che i bambini non sarebbero più stati bambini quando saremmo tornati a girare [il 4]... non sappiamo nemmeno quando lo gireremo. Prima dobbiamo guadagnare qualcosa con il 3".
Oltre a scoprire che qualche scena è già stata girata, possiamo vedere come Cameron stesso ammetta che Avatar non è un successo scontato e che la produzione dei nuovi film non sia già certa. Potrebbe essere ovviamente una sorta di falsa modestia, ma comunque dobbiamo ricordare che Avatar è una saga molto costosa da produrre e ha bisogno di un enorme successo per rimanere seriamente profittevole.
Dovremo quindi attendere l'arrivo di Avatar: Fuoco e Cenere per vedere come andranno le cose. Segnaliamo poi che il making of "Avatar, Fuoco e Acqua" è su Disney+.