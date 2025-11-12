Ecco quante ore e minuti dura Avatar: Fuoco e Cenere: supera anche La Via dell'Acqua

Esattamente, però, quanto durerà il film? La risposta è stata svelata dai cinema che hanno messo il film in lista.

Non crediamo che qualcuno abbia mai pensato che Avatar: Fuoco e Cenere sarebbe stato un film breve. Tutti danno per scontato che dovremo rimanere seduti nelle sale cinematografiche per ore e ore, per vedere l'intera nuova avventura dei Na'Vi di Pandora.

La durata in ore e minuti di Avatar: Fuoco e Cenere

Secondo quanto indicato, Avatar: Fuoco e Cenere durerà tre ore e quindici minuti, ovvero 195 minuti. Non si tratta in realtà di una cifra "esagerata", perlomeno per gli standard della serie.

James Cameron

Ricordiamo infatti che Avatar: La Via dell'Acqua è solo tre minuti più corto rispetto ad Avatar: Fuoco e Cenere. Il primo film della saga, invece, è "breve" con sole 2 ore e 42 minuti sul cronometro. La lunghezza non pare inoltre un fattore determinante nello scoraggiare gli spettatori, anzi, forse il contrario.

Avatar: La Via dell'Acqua è infatti il terzo film dai maggiori incassi di sempre, con Titanic al quarto posto. Il film di Cameron del 1997 inoltre ha la stessa durata di Avatar: Fuoco e Cenere. Gli porterà forse fortuna?

Avatar: Fuoco e Cenere metterà in campo una nuova tribù di Na'Vi, devoti al fuoco e a un vulcano. Il clan si unirà al colonnello Miles Quaritch, apparso in versione umana nel primo capitolo e come Na'Vi nel secondo. L'antagonista è pronto per continuare la caccia del protagonista Jake Sully e della sua famiglia.

Ricordiamo che Avatar: Fuoco e Cenere si è già mostrato col primo trailer con data di uscita italiana.