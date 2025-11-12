realme GT 8 Pro debutta in Italia con Snapdragon 8 Gen 5 e la nuova realme UI 7.0

realme ha annunciato ufficialmente l'arrivo in Italia del nuovo realme GT 8 Pro, tra i primi smartphone al mondo a montare il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 , il chip di punta prodotto con processo a 3nm da TSMC. Con questo modello, l'azienda consolida la sua presenza nella fascia alta del mercato, puntando su prestazioni estreme, autonomia elevata e una nuova interfaccia intelligente, la realme UI 7.0, pronta a ridefinire il rapporto tra utente e dispositivo.

Il display 2K da 6,79 pollici con refresh rate a 144Hz e luminosità di picco fino a 7000 nit porta la qualità visiva a livelli da flagship, mentre la batteria da 7000 mAh con ricarica Ultra Charge da 120W (e wireless da 50W) assicura un'autonomia prolungata. Nei test interni, realme riporta fino a 21 ore di riproduzione video continua su YouTube. Il sistema di raffreddamento a vapore da 7000 mm² mantiene le prestazioni costanti, riducendo le temperature anche durante lunghe sessioni di gioco o registrazione video in 4K.

Il cuore del GT 8 Pro è lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, dotato di un'architettura octa-core (2+6) capace di raggiungere frequenze fino a 4,6 GHz. realme ha ottimizzato il chip con il motore GT BOOST 3.0 e il chip proprietario Hyper Vision+ AI , per offrire prestazioni stabili anche nei giochi più pesanti. L'azienda dichiara che il dispositivo riesce a mantenere frame rate elevati per oltre un'ora con titoli come PUBG e Genshin Impact, fissando un nuovo standard per il gaming mobile.

realme UI 7.0: un’interfaccia che evolve con l’AI

Il GT 8 Pro è il primo dispositivo a integrare realme UI 7.0, la nuova interfaccia basata su Android 16. Il sistema introduce il Light Glass Design, che dona profondità e trasparenza agli elementi grafici, oltre al nuovo Flux Theme 2.0 per una personalizzazione completa di icone, widget e schermate. Ma il vero cuore dell'aggiornamento è l'intelligenza artificiale: la funzione AI Notify Brief sintetizza le notifiche non urgenti, mentre AI Framing Master guida l'utente negli scatti fotografici suggerendo l'inquadratura migliore. Non manca l'assistente AI Gaming Coach, che ottimizza in tempo reale prestazioni e impostazioni di gioco.

Le caratteristiche di realme GT 8 Pro

La nuova interfaccia introduce anche una connessione diretta con i dispositivi Apple, grazie alla compatibilità con iPhone e Apple Watch Connect, che consente di ricevere chiamate e messaggi o sincronizzare i dati salute. Il Flux Engine di sistema aumenta la reattività complessiva fino al 29%, mentre le Seamless Animations migliorano la fluidità visiva durante il multitasking. Tutto questo rende la realme UI 7.0 non solo più elegante, ma anche più intelligente e coerente con l'approccio "AI-first" dell'azienda.

Il realme GT 8 Pro arriverà ufficialmente in Italia il 2 dicembre a Milano, con la realme UI 7.0 preinstallata. L'aggiornamento sarà poi distribuito anche ad altri modelli, tra cui il GT 7 Pro, entro la fine di novembre. Nel frattempo noi ci abbiamo già messo le mani sopra, e proprio il 2 dicembre vi racconteremo tutto su questo nuovo smartphone.