Google presenta Private AI Compute: l’IA in cloud diventa sicura come quella on-device

La presentazione è avvenuta in concomitanza con il Pixel Drop di novembre 2025 , e segna un passo fondamentale nell'evoluzione delle tecnologie IA di Big G , in particolare sul fronte della privacy. La piattaforma rientra nell'ambito delle Privacy-Enhancing Technologies (PET), ovvero quelle soluzioni studiate per migliorare la tutela dei dati personali durante l'uso dell'intelligenza artificiale.

Google ha annunciato Private AI Compute , una nuova piattaforma progettata per rendere l'elaborazione dell'intelligenza artificiale in cloud sicura quanto quella on-device , offrendo al tempo stesso tutta la potenza dei modelli Gemini più avanzati.

Qual è l'obiettivo di Google con Private AI Compute?

L'obiettivo di Private AI Compute è combinare prestazioni elevate e sicurezza assoluta, permettendo l'elaborazione dei dati nel cloud senza che questi diventino accessibili a Google o a terze parti. Il sistema si basa su un'architettura a più livelli costruita interamente attorno ai principi di sicurezza e riservatezza.

Le elaborazioni avvengono su TPU (Tensor Processing Unit) personalizzate, mentre la protezione dei dati è garantita dalla tecnologia Titanium Intelligence Enclaves (TIE), che crea un ambiente di calcolo "sigillato" e protetto. A questo si aggiungono attestazione remota e crittografia end-to-end, che assicurano che nessuna informazione possa fuoriuscire dal percorso di elaborazione.