ARC Raiders ascolta i fan: riduce i prezzi, il pass battaglia avrà sempre una versione gratuita e non solo

ARC Raiders è un successo, ma c'è sempre spazio per migliorare e un ottimo modo per farlo spesso è ascoltare i giocatori e raccogliere i migliori feedback attorno ai quali costruire novità e introdurre ottimizzazioni.
Embark Studios sta facendo proprio questo e ha deciso di migliorare alcuni dei lati più criticati in questo primo periodo.
Cosa cambierà in ARC Raiders
Il team di ARC Raiders ha svelato che metterà mano ai prezzi degli oggetti venduti in-game, usando la valuta premium (Raid Token). Alcuni di questi, come un cappello per un pollo visibile solo in un menù, costano cifre elevate (dieci dollari a pezzo, per esempio).
Inoltre, il fatto che si debba usare una valuta premium venduta a pacchetti non aiuta a risparmiare. Per fortuna, Embark Studios ha deciso di ridurre il costo di alcuni di questi oggetti. Non sappiamo quali e quanto per il momento, ma potremo scoprirlo il 13 novembre. La parte più bella è che i giocatori che hanno già comprato contenuti che saranno scontati riceveranno un rimborso in Raid Token.
Ovviamente è sempre possibile ottenere vari elementi estetici gratuiti tramite il Raider Deck, una sorta di pass battaglia. Il primo è stato pubblicato gratuitamente e i fan pensavano che i successivi sarebbero stati a pagamento, ma non è del tutto corretto: ci sarà infatti sempre una versione gratuita (con meno ricompense come è ovvio) del pass battaglia. Gli oggetti utili per il gameplay saranno inoltre tutti presenti nella versione gratuita: pagando si accede solo a oggetti cosmetici aggiuntivi.
Infine, gli sviluppatori hanno svelato che stanno facendo dei test con la modalità Duo. Ecco la loro spiegazione: "In primo luogo, diamo la priorità ai Solo e alle Squadre affinché giochino separatamente. Successivamente, diamo la priorità ai Duo affinché giochino con altri Duo e ai Trio affinché giochino con altri Trio. Si prega di notare che questo sistema non è garantito al 100%, quindi a volte potreste trovarvi in situazioni diverse da quelle previste."
