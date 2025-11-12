ARC Raiders ascolta i fan: riduce i prezzi, il pass battaglia avrà sempre una versione gratuita e non solo

Embark Studios sta facendo proprio questo e ha deciso di migliorare alcuni dei lati più criticati in questo primo periodo.

ARC Raiders è un successo, ma c'è sempre spazio per migliorare e un ottimo modo per farlo spesso è ascoltare i giocatori e raccogliere i migliori feedback attorno ai quali costruire novità e introdurre ottimizzazioni .

Cosa cambierà in ARC Raiders

Il team di ARC Raiders ha svelato che metterà mano ai prezzi degli oggetti venduti in-game, usando la valuta premium (Raid Token). Alcuni di questi, come un cappello per un pollo visibile solo in un menù, costano cifre elevate (dieci dollari a pezzo, per esempio).

Inoltre, il fatto che si debba usare una valuta premium venduta a pacchetti non aiuta a risparmiare. Per fortuna, Embark Studios ha deciso di ridurre il costo di alcuni di questi oggetti. Non sappiamo quali e quanto per il momento, ma potremo scoprirlo il 13 novembre. La parte più bella è che i giocatori che hanno già comprato contenuti che saranno scontati riceveranno un rimborso in Raid Token.

Ovviamente è sempre possibile ottenere vari elementi estetici gratuiti tramite il Raider Deck, una sorta di pass battaglia. Il primo è stato pubblicato gratuitamente e i fan pensavano che i successivi sarebbero stati a pagamento, ma non è del tutto corretto: ci sarà infatti sempre una versione gratuita (con meno ricompense come è ovvio) del pass battaglia. Gli oggetti utili per il gameplay saranno inoltre tutti presenti nella versione gratuita: pagando si accede solo a oggetti cosmetici aggiuntivi.

Infine, gli sviluppatori hanno svelato che stanno facendo dei test con la modalità Duo. Ecco la loro spiegazione: "In primo luogo, diamo la priorità ai Solo e alle Squadre affinché giochino separatamente. Successivamente, diamo la priorità ai Duo affinché giochino con altri Duo e ai Trio affinché giochino con altri Trio. Si prega di notare che questo sistema non è garantito al 100%, quindi a volte potreste trovarvi in situazioni diverse da quelle previste."

