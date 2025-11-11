L'IA fa impennare i prezzi delle memorie NAND: raddoppiati in soli 6 mesi, l'allarme dal CEO di Phison

I prezzi delle memorie NAND sono raddoppiati in sei mesi a causa della domanda crescente da IA e cloud. Il CEO di Phison prevede una carenza fino al 2027.

Il mercato globale dei chip di memoria NAND sta attraversando una delle crisi più intense degli ultimi anni. In soli sei mesi, i prezzi delle NAND flash sono raddoppiati, spinti dall'enorme domanda generata dall'intelligenza artificiale e dai servizi cloud. Secondo Khein-Seng Pua, CEO di Phison Electronics, la scarsità di offerta non sarà passeggera: "La carenza durerà per anni", ha dichiarato, spiegando che i produttori restano cauti nel costruire nuove fabbriche dopo un lungo periodo di bassa redditività. Il rincaro è stato impressionante: il prezzo dei chip TLC da 1 terabit è passato da 4,80 dollari a luglio 2025 a 10,70 dollari a novembre 2025. Anche i modelli più datati, come gli MLC, hanno visto prezzi duplicati.

Risultati record per Phison grazie (o a causa) all'aumento dei prezzi delle memorie NAND Il trend di rialzo si è accentuato a partire da ottobre, con alcuni segmenti di mercato che hanno registrato aumenti superiori al 100% rispetto alla primavera. Per Phison la situazione ha portato risultati record. Pixel 10: 3GB di RAM riservati all'AI, meno memoria a disposizione per le app Nel terzo trimestre del 2025, l'azienda ha registrato ricavi per 18,14 miliardi di dollari taiwanesi (circa 560 milioni di USD), in crescita del 30% su base annua, e un utile netto di 72,27 miliardi di NT$, il più alto degli ultimi tre trimestri. Le spedizioni di controller PCIe SSD sono aumentate del 280% rispetto all'anno precedente, trainando i profitti nonostante l'aumento dei costi di ricerca e sviluppo.