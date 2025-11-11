0

Non aspettare il Black Friday: sfrutta il coupon e risparmia sull'acquisto di Hades II per Nintendo Switch 2

Oggi, in occasione del Single Day, è disponibile un coupon sconto che andrà a farti risparmiare sull'acquisto di Hades II per Switch 2.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   11/11/2025
Su AliExpress, oggi, viene messo a disposizione degli utenti un codice sconto che se applicato ti farà risparmiare 5€ sull'acquisto di Hades II per Switch 2. Il coupon in questione è SDMULTI05 e il prezzo finale d'acquisto è di 60,39€. Puoi sfruttare la promozione accedendo all'offerta tramite questo link.

Hades II, pubblicato nel 2025 da Supergiant Games, è un videogioco roguelike d'azione e ruolo, sequel diretto del celebre Hades (2020). È il primo progetto sequel dello studio, annunciato nel 2022 e rilasciato in accesso anticipato nel 2024 per PC, con la versione completa arrivata su Nintendo Switch e Switch 2 nel settembre 2025.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco segue Melinoë, Principessa degli Inferi e sorella di Zagreus, protagonista del titolo originale. Guidata dalla sua mentore Ecate, Melinoë affronta un viaggio per sconfiggere Crono, il Titano del Tempo, che ha imprigionato la sua famiglia e minaccia dèi e mortali. Lungo il cammino, riceve il sostegno degli Dei dell'Olimpo, che le concedono potenti Doni, e di figure mitologiche come Circe, Medea e Icaro.

Rispetto al primo gioco, Hades II introduce due percorsi principali: quello sotterraneo, che attraversa Erebo, Oceanus e Tartaro, e quello di superficie, fino al Monte Olimpo. Il gameplay mantiene l'azione frenetica del predecessore ma aggiunge la Barra Magica, nuove abilità e incantesimi potenziabili. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti
