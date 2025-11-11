Non aspettare il Black Friday: sfrutta il coupon e risparmia sull'acquisto di Hades II per Nintendo Switch 2

Hades II, pubblicato nel 2025 da Supergiant Games , è un videogioco roguelike d'azione e ruolo, sequel diretto del celebre Hades (2020) . È il primo progetto sequel dello studio, annunciato nel 2022 e rilasciato in accesso anticipato nel 2024 per PC, con la versione completa arrivata su Nintendo Switch e Switch 2 nel settembre 2025 .

Ulteriori dettagli sul gioco

Il gioco segue Melinoë, Principessa degli Inferi e sorella di Zagreus, protagonista del titolo originale. Guidata dalla sua mentore Ecate, Melinoë affronta un viaggio per sconfiggere Crono, il Titano del Tempo, che ha imprigionato la sua famiglia e minaccia dèi e mortali. Lungo il cammino, riceve il sostegno degli Dei dell'Olimpo, che le concedono potenti Doni, e di figure mitologiche come Circe, Medea e Icaro.

Rispetto al primo gioco, Hades II introduce due percorsi principali: quello sotterraneo, che attraversa Erebo, Oceanus e Tartaro, e quello di superficie, fino al Monte Olimpo. Il gameplay mantiene l'azione frenetica del predecessore ma aggiunge la Barra Magica, nuove abilità e incantesimi potenziabili. Per ulteriori approfondimenti dai uno sguardo alla nostra recensione.