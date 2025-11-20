8

Hades II è in offerta ad un ottimo prezzo: sfrutta il coupon e risparmia sull'acquisto

Oggi, per chiunque fosse interessato all'acquisto di Hades II, è possibile sfruttare un coupon che fa calare il prezzo del gioco.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   20/11/2025
Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo di Hades II per Nintendo Switch 2: il titolo è acquistabile al prezzo finale di 47,45€ grazie all'applicazione del codice sconto ITBF04. Puoi accedere allo sconto direttamente tramite questo link.

Preparati a immergerti in un affascinante mondo mitologico vestendo i panni della Principessa dell'Oltretomba, un'immortale determinata a farsi strada tra antiche profezie, divinità capricciose e creature leggendarie. La tua avventura si snoda attraverso un regno sotterraneo ricco di mistero, dove ogni passo rivela nuove sfide e segreti celati da secoli.

Ulteriori dettagli su uno dei sequel più attesi degli ultimi anni

Nel corso dell'esplorazione potrai infondere antica magia nelle Armi della Notte, strumenti potenti e leggendari che evolvono con te, offrendo stili di combattimento unici e sempre più dinamici. Il viaggio non sarà mai solitario: incontrerai decine di personaggi variopinti e memorabili, tutti doppiati in lingua originale. Tra nuovi alleati, avversari enigmatici e vecchi amici, ogni interazione contribuirà ad arricchire la tua esperienza narrativa.

Le nuove ambientazioni offrono varietà visiva e sfide sempre diverse, mentre le modalità di crescita ti permettono di personalizzare la tua eroina in profondità, adattando la tua strategia a ogni battaglia. Non mancano sorprese e contenuti extra, pensati per rendere ogni partita diversa dalla precedente. Il gioco include inoltre una suggestiva colonna sonora. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.

