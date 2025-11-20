0

Amazon Audible è al -90%: la promozione prosegue durante il Black Friday

Potete pagare solo 0,99€ per i primi tre mesi per Amazon Audible, lo sconto è ancora in corso in questi giorni di Black Friday e proseguirà fino a dicembre.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   20/11/2025
Il logo di Audible e la scritta -90%

Il Black Friday 2025 di Amazon Italia è finalmente iniziato e possiamo accedere a tante promozioni interessanti. Ad esempio, possiamo ancora abbonarci ad Amazon Audible con un -90% sul prezzo ufficiale. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione sarà valida fino al 12 dicembre 2025, precisamente alle 23:59. Come sempre, se siete già abbonati non potete sfruttare lo sconto. Inoltre, non è valido per chiunque si sia già in passato iscritto ad Audible o abbia usato il periodo di prova gratuito negli ultimi 30 giorni. Suggeriamo però di provare comunque a verificare se l'offerta vi appare, perché di tanto in tanto Amazon fa delle eccezioni per convincere i vecchi utenti a tornare a usare il servizio.

Cosa permette di fare Audible

Audible è il servizio degli audio libri di Amazon e permette di scegliere un romanzo e ascoltarlo in formato audio, doppiato da narratori professionisti. Potete fare il download del titolo scelto e ascoltarlo anche offline, fintanto che siete abbonati. Il catalogo, che propone oltre 70.000 contenuti esclusivi, offre anche podcast.

La locandina della promozione di Audible
La locandina della promozione di Audible

Potete usare il servizio tramite il vostro smartphone o tablet con l'app ufficiale, oppure tramite browser sul sito ufficiale o anche tramite Amazon Echo. Nella lista di prodotti trovate sia romanzi italiani recenti che grandi classici, comprese moltissime opere internazionali tradotte in italiano.

Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
