Amazon Audible è al -90%: la promozione prosegue durante il Black Friday

Il Black Friday 2025 di Amazon Italia è finalmente iniziato e possiamo accedere a tante promozioni interessanti. Ad esempio, possiamo ancora abbonarci ad Amazon Audible con un -90% sul prezzo ufficiale. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione sarà valida fino al 12 dicembre 2025, precisamente alle 23:59. Come sempre, se siete già abbonati non potete sfruttare lo sconto. Inoltre, non è valido per chiunque si sia già in passato iscritto ad Audible o abbia usato il periodo di prova gratuito negli ultimi 30 giorni. Suggeriamo però di provare comunque a verificare se l'offerta vi appare, perché di tanto in tanto Amazon fa delle eccezioni per convincere i vecchi utenti a tornare a usare il servizio.