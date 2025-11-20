Amazon Audible è al -90%: la promozione prosegue durante il Black Friday

Il Black Friday 2025 di Amazon Italia è finalmente iniziato e possiamo accedere a tante promozioni interessanti. Ad esempio, possiamo ancora abbonarci ad Amazon Audible con un -90% sul prezzo ufficiale. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. La promozione sarà valida fino al 12 dicembre 2025, precisamente alle 23:59. Come sempre, se siete già abbonati non potete sfruttare lo sconto. Inoltre, non è valido per chiunque si sia già in passato iscritto ad Audible o abbia usato il periodo di prova gratuito negli ultimi 30 giorni. Suggeriamo però di provare comunque a verificare se l'offerta vi appare, perché di tanto in tanto Amazon fa delle eccezioni per convincere i vecchi utenti a tornare a usare il servizio.
Cosa permette di fare Audible
Audible è il servizio degli audio libri di Amazon e permette di scegliere un romanzo e ascoltarlo in formato audio, doppiato da narratori professionisti. Potete fare il download del titolo scelto e ascoltarlo anche offline, fintanto che siete abbonati. Il catalogo, che propone oltre 70.000 contenuti esclusivi, offre anche podcast.
Potete usare il servizio tramite il vostro smartphone o tablet con l'app ufficiale, oppure tramite browser sul sito ufficiale o anche tramite Amazon Echo. Nella lista di prodotti trovate sia romanzi italiani recenti che grandi classici, comprese moltissime opere internazionali tradotte in italiano.