Steins;Gate Re:Boot è stato confermato anche per l'occidente, per ora solo su PC

Spike Chunsoft ha annunciato che Steins;Gate Re:Boot arriverà anche in occidente. La visual novel sviluppata da MAGES. sarà lanciata per PC tramite Steam in Nord America ed Europa nel corso del 2026, in data ancora da destinarsi. Supporterà le lingue inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato. Purtroppo non si sa ancora niente di eventuali versioni console. L'annuncio di Spike Chunsoft menziona infatti solo "Steam" come piattaforma supportata, confermando di fatto quanto comunicato finora dalla compagnia.