Steins;Gate Re:Boot è stato confermato anche per l'occidente, per ora solo su PC

Spike Chunsoft ha annunciato che Steins;Gate Re:Boot arriverà anche in occidente. La visual novel sviluppata da MAGES. sarà lanciata per PC tramite Steam in Nord America ed Europa nel corso del 2026, in data ancora da destinarsi. Supporterà le lingue inglese, giapponese, cinese tradizionale e cinese semplificato. Purtroppo non si sa ancora niente di eventuali versioni console. L'annuncio di Spike Chunsoft menziona infatti solo "Steam" come piattaforma supportata, confermando di fatto quanto comunicato finora dalla compagnia.
Dettagli sul gioco
La pagina Steam di Steins;Gate Re:Boot è già disponibile. Se vi interessa, potete aggiungerlo alla vostra lista dei desideri, per tenere traccia di tutti gli aggiornamenti.
Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Steins;Gate Re:Boot è una versione completamente rinnovata di una delle visual novel più amate di sempre. Vanta una grafica aggiornata, un'interfaccia migliorata e una storia ampliata rispetto all'originale.
Il gioco segue le vicende di Rintaro Okabe, che scopre accidentalmente come inviare messaggi nel passato, scatenando eventi capaci di modificare la storia e attirando le attenzioni di forze che vanno oltre il suo controllo.
Le caratteristiche principali parlando di scelte che influenzano i personaggi e il mondo, con molteplici finali, di un'avventura in cui il telefono di Rintaro può cambiare il corso degli eventi; di grafica rimasterizzata in alta qualità e di una durata di circa 30-50 ore.