Steins;Gate Re:Boot è stato rinviato, ma possiamo vedere le prime immagini

MAGES. ha annunciato il rinvio di Steins;Gate Re:Boot , previsto inizialmente per il 2025. Non ha svelato la data d'uscita ufficiale, ma ha parlato di un lancio nel 2026 , quantomeno in Giappone. Contestualmente, ha pubblicato alcune immagini per mostrare la nuova grafica del gioco. Le piattaforme di uscita restano non annunciate.

Immagini e dettagli

Insieme alle immagini sono stati svelati anche dei dettagli sul lavoro fatto su Steins;Gate Re:Boot. Ad esempio è stato spiegato che i personaggi sono stati rivisti dal character designer huke, che ha lavorato molto sugli abiti e gli accessori, per caratterizzarli ancora meglio.

Gli sfondi, realizzati utilizzando materiali di riferimento dell'epoca, raffigurano l'Akihabara del 2010 con un tale livello di dettaglio da poter essere scambiate per fotografie reali. Inoltre, sono stati aggiunti anche dei luoghi non presenti nell'originale.

Nelle immagini possiamo vedere: l'interno del laboratorio / base operativa di Rintaro Okabe e compagni; il laboratorio con i vari gadget che Okabe e gli altri stanno studiando; il ponte Manseibashi con Electric Town sullo sfondo. Alcuni degli edifici mostrati non esistono più; la lavanderia a gettoni situata accanto al laboratorio; Akihabara Radio Kaikan e la macchina del tempo precipitata,

Ci sono anche delle immagini di confronto con il titolo originale, altre di lavorazione e alcune immagini di gameplay.

MAGES. ha anche promesso che condividerà nuove informazioni al WePlay Expo 2025, che si terrà dal 22 al 23 novembre allo Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center di Shanghai, Cina.