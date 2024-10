Steins; Gate Re:Boot annunciato con un teaser trailer e periodo di uscita

Come suggerisce il titolo, si tratta di un reboot, che dalle prime informazioni erediterà lo stile dell'originale del 2019, ma vanterà una grafica rifatta e elementi aggiuntivi della storia . Purtroppo per il momento non sono stati svelati altri dettagli. L'annuncio è stato accompagnato da un teaser trailer, che trovate qui sotto.

Durante il il concerto per festeggiare il 15° anniversario di Stein; Gate, Mages ha annunciato che la visual novel presto tornerà con il look rifatto. Per la precisione è stato annunciato Steins;Gate Re:Boot , con uscita prevista nel corso del 2025 in Giappone.

Cos'è Steins;Gate?

Come accennato in apertura, il lancio di Steins;Gate Re:Boot è previsto per il 2025 in Giappone, per piattaforme ancora da annunciare. Non si è parlato di una possibile pubblicazione in occidente, ma considerando la folta schiera di fan del franchise in Europa e Nord America è probabile che presto riceveremo delle conferme in merito.

Steins;Gate è una visual novel, da cui è stato tratto l'omonimo anime, che segue le vicende dello scienziato in erba Rintaro Okabe e dei suoi amici, che scoprono come poter inviare messaggi nel passato utilizzando un forno a microonde modificato, alterando così il corso della storia. Questa scoperta tuttavia attira le attenzioni di un'organizzazione segreta che mira a impossesarsi di questa invenzione e sarà al centro di una futura Terza Guerra Mondiale. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione dell'originale Steins;Gate.