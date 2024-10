Donkey Kong Country Returns HD è in sconto su Amazon con la Prenotazione a prezzo minimo garantito

Il 2025 di Nintendo Switch non è ancora chiarissimo, visto che i giochi in pubblicazione non sono molti, ma perlomeno l'inizio dell'anno è al sicuro con una nuova esclusiva: Donkey Kong Country Returns HD. Se anche voi non vedete l'ora di (ri)mettervi alla prova con questo grande platformer, allora vi conviene sfruttare la prenotazione in sconto di Amazon, con prezzo minimo garantito. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Ricordiamo che la Prenotazione a prezzo minimo garantito assicura che il prezzo che si pagherà al momento della spedizione sarà il più basso apparso su Amazon tra il momento dell'ordine e il momento della spedizione. In altre parole, vi assicurate che ogni sconto venga applicato al vostro ordine se eseguite la prenotazione, senza che dobbiate seguire l'andamento dei prezzi. In caso il prezzo risalga, voi manterreste comunque il prezzo più basso. La data di uscita è il 16 gennaio 2025.