Amazon svela praticamente tutto dei nuovi Mac mini M4 e M4 Pro

Mac mini M4: le specifiche tecniche

La grafica comparativa pubblicata da Amazon va a confermare gran parte delle specifiche tecniche ampiamente rumoreggiate nel corso di queste settimane. Partiamo dunque da Mac mini M4 che presenterà due varianti nel suo processore, rispettivamente M4 ed M4 Pro, fino ad oggi rimasta completamente inedita, con un'unica colorazione Argento attualmente prevista. Nella sua configurazione massima, il nuovo Mac mini M4 potrà essere configurato con una CPU da 14 core, GPU a 20 core, 64 GB di RAM e un SSD da 8 TB.

La grafica comparativa dei nuovi Mac M4 pubblicata su Amazon

Per fare un rapido confronto con il modello precedente, Mac mini M2 Pro prevedeva nella sua configurazione massima una CPU a 12 core, GPU a 19 core e 32 GB di RAM totali. Confermato il supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria di Apple, che arriverà anche in Europa ad aprile dell'anno prossimo. Passando alla connettività, la grafica comparativa pubblicata da Amazon metterebbe in evidenza due porte USB-C e un jack audio da 3,5 millimetri sul lato anteriore del dispositivo.