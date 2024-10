Dynasty Warriors: Origins si mostra con un trailer della modalità ultrawide su PC

Rispetto ai precedenti episodi della serie Dynasty Warriors, Origins sembra possedere parecchia personalità in più e a quanto pare la cosa non si limita semplicemente alla grafica, che appare molto più interessante sul piano dell'effettistica.

Un nuovo inizio per la serie Koei Tecmo?

Impossibile da sviluppare per le piattaforme di precedente generazione, Dynasty Warriors: Origins prova a far compiere un importante passo in avanti all'intero franchise, sia dal punto di vista prettamente tecnico che in termini di meccaniche.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nel nostro provato di Dynasty Warriors: Origins, infatti, questo capitolo può contare su di un gameplay migliorato, più soddisfacente e caratterizzato da interessanti elementi strategici, nonché da un inedito focus sul comparto narrativo.

Come detto, graficamente l'esperienza appare notevolmente potenziata ma ci sono senz'altro delle perplessità in merito al protagonista unico, specie considerando l'ampio roster disponibile nei precedenti giochi di Dynasty Warriors.

Scopriremo come stanno le cose il prossimo 17 gennaio, quando Dynasty Warriors: Origins farà il proprio debutto su PC, PS5 e Xbox Series X|S.