Dynasty Warriors: Origins è impossibile da sviluppare sulle vecchie generazioni, il produttore spiega perché

Il gioco punta talmente in alto che, secondo il produttore della serie Tomohiko Sho, Dynasty Warriors: Origins sarebbe impossibile da sviluppare su PlayStation 4 e Xbox One .

Dynasty Warriors: Origins è il prossimo capitolo dell'apprezzata saga di giochi d'azione di Koei Tecmo e Omega Force. Pur vero che non proseguirà l'approccio a mappa aperta di Dynasty Warriors 9, dando priorità a uno stile più classico e all'azione tattica, questo capitolo non vuole certo limitare la magnitudo dei contenuti, con tanti nemici a schermo in contemporanea .

Le parole del produttore di Dynasty Warriors: Origins

In una recente intervista con The Gamer, Sho ha dichiarato: "Origins è qualcosa che può essere realizzato solo in questa generazione. Il senso del campo di battaglia è uno dei concetti presenti sin dall'inizio. E ora, con l'attuale generazione di console e PC, siamo davvero in grado di esplorarlo".

"I programmatori hanno avuto delle difficoltà", ha detto. "I programmatori del nostro team volevano mostrare almeno 10.000 soldati sullo schermo. Questa era anche la loro ambizione. Probabilmente è stato difficile per loro riuscirci, ma hanno lavorato sodo e credo che si possa vedere come appare sullo schermo".

"Con la PlayStation 2 non siamo riusciti a fare quello che volevamo a causa dei limiti della tecnologia", ha aggiunto. "Ma con il progredire delle cose, con la PlayStation 3, 4 e 5, siamo stati in grado di implementare più cose di quelle che volevamo inserire inizialmente".

Vi ricordiamo che abbiamo avuto modo di provare il gioco e vi abbiamo spiegato che con Dynasty Warriors: Origins è rivoluzione per la saga di Koei Tecmo.