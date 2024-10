Quante ore dura l'horror A Quiet Place: The Road Ahead? Stormid Games vi dà una stima

A Quiet Place: The Road Ahead ci porta nel mondo cinematografico e televisivo ideato da Scott Beck, Bryan Woods e John Krasinski. Questa avventura horror sviluppata da Stormind Games vuole metterci nei panni di una sopravvissuta in un lungo viaggio contro creature mostruose.

Le parole degli autori di A Quiet Place: The Road Ahead

"L'esperienza dura dalle 8 alle 12 ore, a seconda della difficoltà scelta e, soprattutto, di quanto ci si impegni nel completare il gioco al 100% per raccogliere tutti i collezionabili e sbloccare gli extra dal menu principale", ha dichiarato Alfonsi di Stormind Games a GamingBolt. "Inoltre, la durata può anche aumentare grazie alle run aggiuntive, quando un giocatore decide di riprovare l'esperienza a una difficoltà superiore."

Si tratta di una lunghezza classica per un prodotto di questo tipo. Ovviamente il numero di ore che un gioco può offrire non ha alcun tipo di legame con la sua qualità. Ciò che conta è che i contenuti non sembrino affrettati o al contrario che non vengano diluiti per aumentare in modo noioso le ore sul contatore.

Parlando sempre di A Quiet Place: The Road Ahead, sono stati indicati risoluzione e frame rate, oltre al fatto che includerà una funzione unica: se tenete attivo il microfono, dovete fare silenzio altrimenti le IA nemiche vi sentiranno.