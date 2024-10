Se usate il microfono in A Quiet Place: The Road Ahead dovete evitare di fare rumore o l'IA vi sentirà

Se il vostro microfono è accesso mentre giocate, le IA nemiche potranno sentire i vostri rumori e venire a cercarvi. Certo, se giocate in un ambiente rumoroso o con altre persone presenti non è possibile usarla, ma siete completamente da soli e volete spingere al massimo il realismo, allora è perfetta per voi.

Il trailer di A Quiet Place: The Road Ahead

Saber Interactive ha pubblicato a questo riguardo un trailer in live-action che mette in mostra la funzione di A Quiet Place: The Road Ahead. Nel video vediamo il giocatore che si ritrova immerso nel videogioco, come se i mostri fossero veramente lì accanto a lui. Alla fine il minimo rumore lo fa scoprire e viene eliminato dalla creatura.

Ricordiamo che A Quiet Place: The Road Ahead sarà disponibile su PC (Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X | S dal 17 ottobre 2024. La serie sulla quale si basa è composta da A Quiet Place e A Quiet Place 2, due film, e A Quiet Place: Giorno 1, una serie TV che racconta dell'inizio della storia.

A Quiet Place racconta dell'arrivo di creature aliene cieche ma con un'udito sensibilissimo. Sono in grado di muoversi ed eliminare le persone in pochi istanti ed è quindi fondamentale stare completamente in silenzio per sopravvivere. Al centro del primo film vi è una famiglia che, un po' di tempo dopo l'arrivo dei mostri, è stata in grado di crearsi un piccolo luogo tranquillo dove vivere. Non tutto però può durare.

Tornando a parlare del gioco, ecco il trailer dedicato alla protagonista, Alex