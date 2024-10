Come funziona l'Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo? Un video lo mostra in azione

Dopo l'inatteso annuncio, molti si stanno chiedendo come funziona l'Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo, e così IGN ha pensato bene di pubblicare un video per mostrare il dispositivo in azione, con sedici minuti di musichette ed effetti visivi.

Disegnato appositamente per i tanti fan delle proprietà intellettuali di Nintendo, Alarmo è una sveglia avanzata, diciamo così: dopo essersi collegata alla rete wi-fi, tiene traccia del nostro sonno e, quando arriva il momento, cerca di svegliarci nella maniera migliore possibile.

L'Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo, infatti, riproduce alcune fra le musiche più iconiche dei giochi Nintendo, nonché effetti sonori classici come quelli delle monete di Super Mario Bros., che vengono suonati per accompagnare i movimenti che compiamo mentre siamo ancora a letto, in una sorta di percorso fatto di ricompense.

Purtroppo questo aspetto dell'esperienza non è visibile nel video pubblicato da IGN, che si limita alla riproduzione musicale, offrendo dunque solo un assaggio delle funzionalità di questo bizzarro dispositivo.