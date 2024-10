L'Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo è già esaurito in Giappone, stop alle vendite

A quanto pare l'Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo è già esaurito in Giappone: le unità disponibili sono terminate a poche ore dall'apertura delle vendite su My Nintendo Store, il che ha costretto la casa giapponese a bloccare gli ordini.

"A causa dell'elevato numero di ordini per l'Orologio Sonoro Nintendo: Alarmo, lanciato il 9 ottobre, abbiamo dovuto interrompere la vendita del prodotto su My Nintendo Store", si legge nel post che l'azienda ha pubblicato su X.

"Ci stiamo dunque preparando a cambiare il metodo di vendita su My Nintendo Store, passando a un sistema a estrazione dedicato ai soli abbonati a Nintendo Switch Online: vi preghiamo di attendere un po'."

"Ci scusiamo per l'inconveniente, che non consentirà a tutti gli utenti di acquistare questo articolo. Per poter offrire il prodotto al maggior numero possibile di persone, continueremo a portare avanti la produzione in maniera graduale."