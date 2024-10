Nintendo annuncerà qualcosa a ottobre ma non sarà Switch 2, suggerisce un leaker

Secondo quanto suggerito dal leaker Nate the Hate, Nintendo annuncerà qualcosa a ottobre, nella fattispecie l'azienda giapponese presenterà un nuovo hardware ma non sarà Switch 2, bensì qualcosa di diverso.

Già in passato Nate ha utilizzato l'espediente dei sondaggi sul suo canale YouTube al fine di fornire degli indizi sulle mosse di Nintendo, mettendo dei like "strategici" ai commenti che a suo avviso azzeccavano le previsioni e anticipando in questo modo l'annuncio di diversi Direct.

In questo caso l'atteggiamento del leaker sembrerebbe suggerire che ci sarà un reveal a ottobre e verrà effettivamente presentato un nuovo hardware, solo non si tratterà di una console bensì di un dispositivo che Nintendo ha registrato di recente presso la FCC.

L'ipotesi più probabile è che la casa di Kyoto stia per lanciare una nuova periferica per Nintendo Switch che potrebbe contribuire alle vendite della piattaforma ibrida durante il periodo natalizio: se i rumor sono fondati, scopriremo a breve di che si tratta.